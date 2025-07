Wuppertaler SV: Auftakt & Derby am Freitag, montags in Dortmund

Auch die nächste Partie steigt an einem Freitagabend: Am 1. August geht es zur SSVg Velbert. Das Derby beginnt um 19:30 Uhr. An einem Samstag (9. August) wird das zweite Heimspiel angepfiffen, und zwar um 14 Uhr gegen den ebenfalls stark eingeschätzten SV Rödinghausen.