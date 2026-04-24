Wuppertaler SV: 80-Prozent-Etat und erste Vertragsgespräche

Das hat Finanzvorstand Dr. Jochen Leonhardt am Donnerstagnachmittag (23. April 2026) auf Anfrage der Wuppertaler Rundschau bestätigt. Am Mittwoch hatte es eine erste Zusammenkunft mit dem Vorstand, dem Verwaltungsratsvorsitzenden Dirk Polick und dem sportlichen Berater Stephan Küsters gegeben, der Verwaltungsrat tagte zudem in großer Runde.
Leonhardt gab den Gremien einen ersten Überblick mit den entsprechenden möglichen Eckpunkten. In den kommenden Tagen sollen die bestehenden Sponsorenverträge noch einmal konkret zusammengefasst werden. Gleichzeitig durchforste man Kostenstellen nach möglichen Einsparpotenzialen, so Dr. Leonhardt. Anschließend soll das mögliche Budget „zu 80 Prozent“ feststehen, wobei Veränderungen im Laufe einer Saison immer möglich sind.
Insgesamt sei es zwar für eine Festlegung zu früh, so der Finanzvorstand. Dass der Etat aber über dem aktuellen (nach Rundschau-Informationen 700.000 Euro für die erste Mannschaft inklusive Trainerteam) liege, sei momentan „nicht so wahrscheinlich, eher etwas darunter“.
Intern wird davon ausgegangen, dass sowohl für den Fall des Regionalliga-Verbleibs als auch für einen Oberliga-Start 700.000 bis 900.000 Euro notwendig sind, um Ziele (Klassenerhalt bzw. Wiederaufstieg) erreichen zu können. Der sportliche Berater Stephan Küsters macht seine Zukunft an der Hubertusallee nach Rundschau-Informationen von eben dieser Perspektive abhängig.
Derweil haben sich die Chancen, viertklassig zu bleiben, in dieser Woche zumindest nicht verschlechtert. Die Spielvereinigung Velbert verlor das Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund mit 1:2 und liegt damit weiter einen Punkt vor dem WSV auf Rang 16. Der könnte entscheidend sein, wenn Fortuna Düsseldorf tatsächlich aus der 2. Liga absteigt und die Fortuna-Zweitvertretung die Regionalliga deshalb verlassen muss.
Doch so oder so: Ohne eigenes Zutun – sprich Punktgewinne – hilft das dem WSV nichts. Die Rot-Blauen müssen noch bei RW Oberhausen (Samstag, 14 Uhr), gegen den FC Gütersloh, bei der Düsseldorfer U23 und gegen den Bonner SC antreten, Velbert gegen die Kölner U21, beim SC Wiedenbrück, gegen Paderborns U21 und bei den Sportfreunden Siegen.