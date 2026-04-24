Wuppertaler SV: 80-Prozent-Etat und erste Vertragsgespräche

Derweil haben sich die Chancen, viertklassig zu bleiben, in dieser Woche zumindest nicht verschlechtert. Die Spielvereinigung Velbert verlor das Nachholspiel gegen die U23 von Borussia Dortmund mit 1:2 und liegt damit weiter einen Punkt vor dem WSV auf Rang 16. Der könnte entscheidend sein, wenn Fortuna Düsseldorf tatsächlich aus der 2. Liga absteigt und die Fortuna-Zweitvertretung die Regionalliga deshalb verlassen muss.

Doch so oder so: Ohne eigenes Zutun – sprich Punktgewinne – hilft das dem WSV nichts. Die Rot-Blauen müssen noch bei RW Oberhausen (Samstag, 14 Uhr), gegen den FC Gütersloh, bei der Düsseldorfer U23 und gegen den Bonner SC antreten, Velbert gegen die Kölner U21, beim SC Wiedenbrück, gegen Paderborns U21 und bei den Sportfreunden Siegen.