Wuppertaler Südhöhenturnier: So lief der Auftakt-Spieltag

Am Samstag ist die 35. Auflage des traditionsreichen Südhöhenturniers in Wuppertal an den Start gegangen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird in der Cronenberger Alfred-Henckels-Halle gespielt, Gastgeber des Turniers ist wie gewohnt der SSV 07 Sudberg. Neben dem Kreisligisten kämpfen am Wochenende elf weitere Mannschaften um den Hans-Löhdorf-Gedächtnispokal, den der FSV Vohwinkel Wuppertal nach seinem letztjährigen Finalerfolg über den damaligen Landesligisten Cronenberger SC verteidigen will.

Der Großteil der Gruppenphase in Gruppe A ist am Samstagnachmittag über die Bühne gegangen: Wie im Vorhinein erwartet stachen sowohl Landesligist SSV Bergisch Born als auch der amtierende Sieger FSV Vohwinkel Wuppertal durch beeindruckende Leistungen hervor: Während der Titelverteidiger gleich zwei erstaunliche Kantersiege verbucht und den Auftakt-Spieltag folglich als Tabellenführer beendet, bleibt auch der SSV Born ohne Punktverlust. Für A-Ligist TSV Beyenburg steht das Turnieraus derweil nach vier Niederlagen aus vier Partien vorzeitig fest, während auch Gastgeber SSV 07 Sudberg und Bezirksligist TSV Ronsdorf enttäuschen.

Um Punkt 15 Uhr fiel der Startschuss in der Cronenberger Alfred-Henckels-Halle, im Auftaktspiel bekam es Gastgeber SSV 07 Sudberg II mit dem TSV Ronsdorf zu tun. Zwar gingen die 07er als Underdog in die Partie, konnten aber durchaus mithalten: Der Bezirksligist und der Kontrahent aus dem Kreisliga-Oberhaus lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, der in einem denkbar knappen 4:3-Erfolg für den TSV endete. Nico Langels sorgte mit einem Doppelpack für den Auftaktsieg der Ronsdorfer, die somit erfolgreich ins Turnier starten.

Bereits im zweiten Duell des Tages gab sich dann Titelverteidiger FSV Vohwinkel Wuppertal die Ehre: Mit dem TSV Einigkeit Dornap ging es gegen einen unterklassigen Gegner, weshalb der FSV favorisiert in sein Auftaktspiel ging. Dieser Rolle konnte der Bezirksligist dann auch gerecht werden: In einem lange Zeit offenen wie umkämpften Aufeinandertreffen geriet der Favorit früh auf die Siegerstraße, ehe Sebastian Jansen zugunsten Dornaps ausglich. Doch im Anschluss ließ der FSV dann die Muskeln spielen und knipste in den Schlussminuten gleich dreifach, wodurch schlussendlich ein deutlicher 4:1-Auftaktsieg zu Buche steht.

Der vermeintliche Favorit SSV Bergisch Born startete gegen den TSV Beyenburg in das Turnier, in welchem der Landesligist seiner Favoritenrolle schnell gerecht wurde und nach fünf Minuten in Führung ging. Die SSV Bergisch Born kontrollierte das Spielgeschehen, ließ bis auf einen Pfostentreffer wenig zu und erzielte in der zehnten Minute dann auch das verdiente 2:0. Doch die Mannschaft aus Beyenburg gab sich nicht auf und antwortete postwendend mit dem 1:2 (11.). In spannenden Schlussminuten konnte der Favorit das Spiel dann allerdings über die Zeit bringen und startet so mit einem Sieg in das Turnier.

In einem furiosen zweite Spiel für die beiden Mannschaften vom SSV Vohwinkel Wuppertal und dem SSV 07 Sudberg II ließ der Favorit aus Wuppertal nichts anbrennen und zeigte sich erneut in Torlaune: Die SSV ließ seinem Gegner von Anfang an keine Chance und überrollte die Mannschaft vom SV Sudberg quasi. Nach sieben gespielten MInuten stand es bereits 4:0 für den Bezirksligist. Zwar kamen die Sudberger in der achten Minute zum Anschlusstreffer, Vohwinkel antwortete allerdings unmittelbar mit dem 5:1 in der zehnten Minute. Das muntere Toreschießen ging weiter: Sudberg konterte ebenfalls unmittelbar mit dem 2:5 in der elften MInute. Danach ging es bergab für den Kreisligisten: Innerhalb von vier Minuten stellte die SSV auf 9:2, ehe Sudberg in der letzten Minute noch zum 3:9 verkürzen konnte.

Das Top-Duell der Gruppe A behielt was es versprach. Der Landesligist SSV Bergisch Born setzte sich dabei in einem taktisch geprägten, spannenden Spiel gegen den Bezirksligisten TSV Ronsdorf durch und bleibt weiterhin ungeschlagen: Das Team aus Ronsdorf startete perfekt in die Partie und ging direkt in der ersten Minute in Führung. Lange erholen musste sich die Mannschaft von Trainer Tim Janowski davon allerdings nicht. In der zweiten Minute gelang direkt der Ausgleich für die SSV, gefolgt von dem 2:1 und 3:1 in der siebten und achten Minute. Das Spiel blieb weiterhin spannend mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Bergisch Born das Spiel zum Ende hin clever herunterspielte, beherzt verteidigte und nichts mehr anbrennen ließ.

Mit dem TSV Einigkeit Dornap und Herausforderer TSV Beyenburg standen sich dann zwei alte Bekannte gegenüber: Schließlich gehen die beiden Kontrahenten jeweils in der A-Kreisliga an den Start und duellierten sich erst vor gut einem Monat, als es im Ligaduell keinen Sieger gab. Nun ging es für die beiden Rivalen, nach den jeweiligen Auftaktpleiten, um wichtige Punkte, was dann auch auf dem Feld zu spüren war: Von Beginn lieferten sich die beiden Mannschaften einen packenden Fight, allerdings gelang es zunächst lediglich Dornap, auch Torerfolge zu verbuchen: Die Schwarz-Gelben, die im Ligatableau sieben Zähler vor dem Verfolger aus Beyenburg stehen, erzielten bereits in den Anfangsminuten die Treffer zum 2:0-Vorsprung. Mit der Führung im Rücken spielte die Elf von Übungsleiter Patrick Stroms dann befreit auf und ließ in der fünften Minute bereits das 3:0 folgen, bevor lange nichts Nennenswertes passierte. Erst in der Schlussphase bäumte sich Beyenburg dann noch einmal auf und verkürzte auf 2;3 was jedoch am Ende nicht ausreichen sollte.

Mit einer makellosen Bilanz in das Turnier gestartet war der SSV Bergisch Born auch im dritten Spiel des Tages - gegen den zwei Klassen tiefer beheimateten SSV 07 Sudberg II - darauf aus, seine Weste nach wie vor sauber zu halten: Dieser war hingegen nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Ronsdorf und Vohwinkel auf Zählbares angewiesen, um den kompletten Fehlstart zu vermeiden. Doch auch im dritten Spiel sollte dem Gastgeber das Jubeln verwehrt bleiben: Denn es war der SSV, der die Zügel von Beginn an in die Hand nahm: Durch einen Doppelschlag stellt der Favorit in der vierten Minute auf 2:0, bevor der Sechstligist nur zwei Minuten darauf den nächsten Doppelschlag folgen ließ. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken wähnte sich der SSV bereits sicher, doch in der Schlussphase verkürzte Sudberg dann kurzerhand auf 2:4. Die Aufholjagd hielt jedoch nur kurz an, denn zwei Minuten vor Spielende waren es dann wiederum die Borner, die für den Schlusspunkt sorgten.

Ebenfalls einwandfrei war auch Titelverteidiger FSV Vohwinkel Wuppertal in das Turnier gestartet: Gastgeber Sudberg fertigte der Bezirksligist gar mit 9:3 ab. Für ähnlich klare Verhältnisse sollte der FSV nun auch gegen den TSV Beyenburg sorgen: Der Turnierfavorit verbuchte einen Sahnestart und stellte bereits nach zwei absolvierten Spielminuten auf 3:0. Anschließend ließ es der FSV dann ein wenig ruhiger angehen, ehe in der fünften Spielminute das 4:0 folgte. Beyenburg hingegen, das nach Niederlagen gegen Dornap und Born auf Punkte angewiesen war, hatte nicht viel entgegensetzen. Zwar markierte der A-Ligist in der sechsten Minuten das Tor zum 1:4, was jedoch nicht mehr als Ergebniskosmetik bedeutete. Denn im direkten Gegenzug drückte Vohwinkel dann noch einmal aufs Gaspedal und ließ Treffer Nummer fünf, sechs und sieben folgen, ehe es in der Schlussphase gar noch zweistellig wurde. Somit gelingt dem FSV bereits der zweite Kantersieg, wodurch der Titelverteidiger als Tabellenführer in den morgigen Final-Spieltag startet.

Ein Sieg, eine Niederlage: So lautete die bisherige Bilanz der beiden Teams TSV Ronsdorf und TSV Einigkeit Dornap. Im direkten Aufeinandertreffen waren beide Mannschaften dementsprechend heiß auf den Sieg: In den ersten sieben Minuten der Partie entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Das Spiel war vor allem durch Einsatz und Zweikampfhärte gekennzeichnet. Nach einem harten Einsteigen kurz vor der gegnerischen Strafraumkante nutzte der TSV Ronsdorf in der neunten Minute dann den fälligen, indirekten Freistoß zur 1:0 Führung. Doch der TSV aus Dornap kämpfte weiter und wurde belohnt. In der elften Minute glich der Kreisligist zum verdienten 1:1 aus. Keine zwei Minuten später drehte Dornap das Spiel dann komplett (13.). In der Schlussphase wurde es dann nochmal hitzig: Zunächst musste Ronsdorf aufgrund einer zwei-Minuten-Strafe in Unterzahl weiterspielen, ehe Dornap in der letzten Minute mit dem 3:1 alles klar machte.