Wuppertal verliert klar gegen Bochum, Siege für Siegen, RWO & Bonn

Der Wuppertaler SV hat gegen den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum verloren. Auch die Sportfreunde Lotte und der Bonner SC testeten gegen Zweitliga-Klubs. Während die Sportfreunde Siegen in Torlaune waren, schlägt RW Oberhausen Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse.

Auf den 2:1-Erfolg gegen den TSV Havelse am Samstag folgte am Sonntag eine 0:5-Niederlage gegen den VfL Bochum. Der Bundesliga-Absteiger führte zur Pause allerdings nur mit 1:0, dann begann aber die Tor-Show von Moritz Broschinski. Der 24-Jährige traf gleich dreimal gegen den WSV und markierte damit den Klassenunterschied zwischen den beiden Traditionsvereinen. Achtungserfolg für Rot-Weiß Oberhausen

Erst in der Nachspielzeit gingen die Sportfreunde Lotte k.o.: Gegen den FC Emmen kassierte Lotte spät noch den Gegentreffer zum 1:2, zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf der Zugang vom BSV Rehden: Shkrep Stublla. VfL Bochum im zweiten Durchgang klar stärker als der WSV

In der Schlussphase jubelte Ayman Aourir erstmals für RW Oberhausen, denn der Zugang von Eintracht Hohkeppel, der 2023/24 für Bayer Leverkusen in der Europa League debütierte, traf zum 1:0-Sieg gegen den Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse. Nach der 1:5-Pleite gegen den SC Verl war das eine Leistungssteigerung. Bonner SC schlägt Zweitligist