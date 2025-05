Wuppertal & Niederberg: Spannung pur im Rennen um Bezirksliga

Der SC Viktoria Wuppertal trifft auf den TSV Beyenburg, der sich im grauen Mittelfeld der Liga befindet. Viktoria hat in diesem Spiel die Chance, mit einem Sieg – oder unter Umständen sogar mit einem Remis – Aufstieg und Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. Im vergangenen Spiel hat der Sport-Club eine 3:2-Pleite gegen Jugoslavija hinnehmen müssen, die so gleichziehen konnten. Durch das bessere Torverhältnis bleibt die Pole-Position dennoch bei den Schwarz-Roten. Der kommende Gegner ist durchaus in der Lage Top-Teams zu schlagen. So haben sie schon den Zweitplatzierten mit 5:3 schlagen können. Das weiß auch Trainer Yousef Hidroj und erzählt FuPa Niederrhein: „Der Gegner ist sehr unangenehm und ist in der Lage jeden Favoriten zu schlagen.“ Nichtsdestotrotz glaubt er an das Happy-End für seine Schützlinge: „Guter Dinge bin ich immer, ich glaube an die Mannschaft, sie hat es sich verdient.“

Noch viel brisanter geht es zwischen dem SC Sonnborn und Jugoslavija zu. Sie treffen im direkten Duell aufeinander – Sonnborn ist im Zugzwang! Mit einem Sieg von Jugoslavija ist unter Umständen sogar die Meisterschaft drin. Bei einem Sieg des SC, der den Heimvorteil hat, würde es zum Punktegleichstand kommen, der zu zwei Relegationsspielen führen würde. Ein Unentschieden würde den Aufstieg für den aktuellen Erst-, sowie Zweitplatzierten bedeuten. Es steht ein filmreifes Endspiel bevor.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr SC Sonnborn SC Sonnborn FK Jugoslavija Wuppertal Jugoslavija 15:00 PUSH

Jugoslavija-Trainer Florim Zeciri ist hochkonzentriert vor dem womöglich wichtigsten Spiel der Saison: „Die Jungs sind hochmotiviert, fokussiert und wissen worum es geht. Wir haben in den letzten Wochen eine starke Entwicklung gezeigt, und jeder einzelne ist bereit Verantwortung zu übernehmen. In dieser Phase der Saison braucht es Klarheit im Kopf – und die spüre ich bei der gesamten Mannschaft.“ Die Situation macht erst so besondern, dass Jugoslavija gerade erst in die A-Liga aufgestiegen ist und eventuell den direkten Durchmarsch in die Bezirksliga schaffen könnte. Auch hier sieht Zeciri den Hauptgrund im Charakter und der Arbeit seines Teams: „Das Fundament ist der Zusammenhalt. Viele Spieler sind schon länger dabei, wir haben eine eingespielte Truppe mit viel Mentalität. Dazu kommt eine klare Spielidee, Disziplin und der Wille, sich ständig weiterzuentwickeln.“ Um die Stärken und die Wichtigkeit des kommenden Spiels ist er sich bewusst und sagt mit Demut: „Sonnborn ist eine starke Mannschaft mit viel Qualität. Wir haben großen Respekt vor ihnen, aber wir haben auch das Selbstvertrauen unser Spiel durchzuziehen.“

Auf der anderen Seite stehen die Sonnbornern, die sich definitiv nicht verstecken müssen. Für Coach Dimitros Trasias zählt nur der Sieg am Wochenende, um sich so die Relegationsspiele zu ermöglichen: „Die Stimmung in der Mannschaft ist rundum positiv. Die Jungs sind heiß auf dieses Highlight am Sonntag und hoffen natürlich das es zwei Endspiele mehr werden.“ Auch er zollt seinem Kontrahenten Respekt: „Jugoslavija spielt einen herausragende Saison als Aufsteiger. Eine Spielstarke Mannschaft, die mit Florim einen erfahrenen und kompetenten Mann an der Seite hat.“ Trotz der durchaus angespannten Situation vergeht ihm die Laune nicht – mit einem Augenzwinkern erzählt Trasias: „Ich hoffe auf ein faires Spitzenspiel mit vielen Zuschauern und natürlich mit dem besseren Ende auf unserer Seite.“

Es ist definitiv ein spannendes, packendes und intensives Spiel zu erwarten. Sonntagabend steht fest ob es zwei direkte Aufsteiger, nur einen Aufsteiger oder Relegationsspiele geben wird. Die Kreisliga A in Wuppertal & Niederberg ist an Spannung kaum zu übertreffen!