Wuppertal springt auf 15, Bocholt mit dem Kopf beim MSV – der RL-Tipp!

Die Siegesserie der Zweitvertretung des VfL Bochum ist mittlerweile schon bei vier angelangt. Entsprechend schwer werden es die Sportfreunde Siegen beim VfL haben, der alles daransetzen wird den Regionalliga-Verbleib zu sichern.

Königsblau wackelt wieder

Zuletzt hat der FC Schalke 04 II sehr wechselhafte Leistungen gezeigt – das wird sich auch durch das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II ziehen. Gerade weil auch die „Zwote“ nicht unbedingt durch Konstanz brilliert, wird sich die Partie durch ein torreiches hin und her auszeichnen. Tipp: Die Zuschauer im Paul-Jannes-Stadion sehen vier Tore – 2:2. ___ Rutscht der Bonner SC nochmal untern rein?

Eigentlich scheint der Aufsteiger, mit acht Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze, sich in sicherem Fahrwasser zu befinden. Die vergangene Wochen zeigen allerdings die Schwächen des Bonner SC auf. Gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund könnte der 27. Spieltag eine ganz bittere Pille werden. Tipp: Der BVB gewinnt 3:0. ___ Niemand kann Fortuna Köln aufhalten

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln SV Rödinghausen SV Rödinghausen 14:00 live PUSH

In der laufenden Spielzeit wird wohl niemand mehr an Fortuna Köln rankommen. Für den SV Rödinghausen wird es ein sehr bitterer Samstagnachmittag, denn parallel wird der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte gewinnen – so fällt der SVR wieder auf einen Abstiegsplatz. Tipp: Rödinghausen zieht den Kürzeren und muss eine 0:3-Niederlage einstecken. ___ Velbert gerappelt sich wieder

Die wohl größte Überraschung der Rückrunde, wird sich auch am Hüntig gegen den 1. FC Bocholt durchsetzen und einer ruppigen Partie dem Abstieg den Kampf ansagen. Die Schwatten werden mit Kopf schon im Niederrheinpokal-Halbfinale sein und der SSVg Velbert drei Punkte schenken. Tipp: Die SSVg Velbert setzt sich 2:0 durch. ___ Das Formtief hat ein Ende

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH

Aktuell ist der Wuppertaler SV das formschwächste Team der Liga – gegen die Sportfreunde Lotte wird sich das allerdings ändern. Für die höchstfrustrierten Anhänger des WSV wird es ein kleiner Lichtblick im Abstiegskampf. Tipp: Der Wuppertaler SV springt mit einem knappen, aber umkämpften Dreier aus dem Tabellenkeller – 1:0. ___ Borussia gewinnt umkämpfte Partie

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

Mit ganz viel Pech könnte die Zweitverwertung des SC Paderborn nochmal unten reinrutschen. Zwar wird es auch gegen Borussia Mönchengladbach II keine Punkte geben, doch wird sich der SCP in dieser Spielzeit keine wirklichen Abstiegssorgen machen müssen. Tipp: Die Fohlen gewinnen 2:1. ___ Oberhausen bleibt an den Kölner Fersen

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH

Gegen das Schlusslicht der Liga wird Rot-Weiß Oberhausen wenig Probleme haben und so weiterhin als erster Verfolger an den Fersen von Fortuna Köln kleben. Der SC Wiedenbrück ist so langsam unter Zugzwang und wird zusehen müssen, Punkte zu sammeln. Tipp: Diese Punkte wird es allerdings nicht in Oberhausen geben – 2:0 für RWO. ___ Nichts fürs Auge