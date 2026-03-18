Wuppertal springt auf 15, Bocholt mit dem Kopf beim MSV – der RL-Tipp!

Die Redaktion von FuPa-Niederrhein tippt wie gewohnt die Spiele der Regionalliga West und gibt eine Aussicht auf den 27. Spieltag. Der 1. FC Bocholt ist mit dem Kopf schon beim Niederrheinpokal-Halbfinale und dem MSV Duisburg. Außerdem können die Fans im Stadion am Zoo endlich wieder jubeln – und das nicht nur über die drei Punkte.
Die Siegesserie der Zweitvertretung des VfL Bochum ist mittlerweile schon bei vier angelangt. Entsprechend schwer werden es die Sportfreunde Siegen beim VfL haben, der alles daransetzen wird den Regionalliga-Verbleib zu sichern.
Tipp: Die Bochumer bleiben konstant – 3:1 für den VfL.
Zuletzt hat der FC Schalke 04 II sehr wechselhafte Leistungen gezeigt – das wird sich auch durch das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II ziehen. Gerade weil auch die „Zwote“ nicht unbedingt durch Konstanz brilliert, wird sich die Partie durch ein torreiches hin und her auszeichnen.
Tipp: Die Zuschauer im Paul-Jannes-Stadion sehen vier Tore – 2:2.
Eigentlich scheint der Aufsteiger, mit acht Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze, sich in sicherem Fahrwasser zu befinden. Die vergangene Wochen zeigen allerdings die Schwächen des Bonner SC auf. Gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund könnte der 27. Spieltag eine ganz bittere Pille werden.
Tipp: Der BVB gewinnt 3:0.
In der laufenden Spielzeit wird wohl niemand mehr an Fortuna Köln rankommen. Für den SV Rödinghausen wird es ein sehr bitterer Samstagnachmittag, denn parallel wird der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte gewinnen – so fällt der SVR wieder auf einen Abstiegsplatz.
Tipp: Rödinghausen zieht den Kürzeren und muss eine 0:3-Niederlage einstecken.
Die wohl größte Überraschung der Rückrunde, wird sich auch am Hüntig gegen den 1. FC Bocholt durchsetzen und einer ruppigen Partie dem Abstieg den Kampf ansagen. Die Schwatten werden mit Kopf schon im Niederrheinpokal-Halbfinale sein und der SSVg Velbert drei Punkte schenken.
Tipp: Die SSVg Velbert setzt sich 2:0 durch.
Aktuell ist der Wuppertaler SV das formschwächste Team der Liga – gegen die Sportfreunde Lotte wird sich das allerdings ändern. Für die höchstfrustrierten Anhänger des WSV wird es ein kleiner Lichtblick im Abstiegskampf.
Tipp: Der Wuppertaler SV springt mit einem knappen, aber umkämpften Dreier aus dem Tabellenkeller – 1:0.
Mit ganz viel Pech könnte die Zweitverwertung des SC Paderborn nochmal unten reinrutschen. Zwar wird es auch gegen Borussia Mönchengladbach II keine Punkte geben, doch wird sich der SCP in dieser Spielzeit keine wirklichen Abstiegssorgen machen müssen.
Tipp: Die Fohlen gewinnen 2:1.
Gegen das Schlusslicht der Liga wird Rot-Weiß Oberhausen wenig Probleme haben und so weiterhin als erster Verfolger an den Fersen von Fortuna Köln kleben. Der SC Wiedenbrück ist so langsam unter Zugzwang und wird zusehen müssen, Punkte zu sammeln.
Tipp: Diese Punkte wird es allerdings nicht in Oberhausen geben – 2:0 für RWO.
Die Partie zwischen dem FC Gütersloh und der Zweitvertretung des 1. FC Köln wird nicht unbedingt was fürs Auge der Zuschauer. Ohne viele Großchancen trennen sich die Mittelfeldmannschaften ohne auch nur ein Tor geschossen zu haben.
Tipp: Die Fans kriegen ein torloses Unentschieden zu sehen.