 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Wuppertal springt auf 15, Bocholt mit dem Kopf beim MSV – der RL-Tipp!

Regionalliga West: Auch am 26. Spieltag tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein die anstehenden Partien. Die Frustration der Fans des Wuppertaler SV wird gedämpft – der WSV macht einen wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller. Außerdem punktet die SSVg Velbert in Bocholt.

von Linus Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Keine Punkte für den 1. FC Bocholt
Keine Punkte für den 1. FC Bocholt – Foto: Imago Images

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Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Die Redaktion von FuPa-Niederrhein tippt wie gewohnt die Spiele der Regionalliga West und gibt eine Aussicht auf den 27. Spieltag. Der 1. FC Bocholt ist mit dem Kopf schon beim Niederrheinpokal-Halbfinale und dem MSV Duisburg. Außerdem können die Fans im Stadion am Zoo endlich wieder jubeln – und das nicht nur über die drei Punkte.

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Der VfL hält die Serie

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
19:30live

Die Siegesserie der Zweitvertretung des VfL Bochum ist mittlerweile schon bei vier angelangt. Entsprechend schwer werden es die Sportfreunde Siegen beim VfL haben, der alles daransetzen wird den Regionalliga-Verbleib zu sichern.

Tipp: Die Bochumer bleiben konstant – 3:1 für den VfL.

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Königsblau wackelt wieder

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00

Zuletzt hat der FC Schalke 04 II sehr wechselhafte Leistungen gezeigt – das wird sich auch durch das Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II ziehen. Gerade weil auch die „Zwote“ nicht unbedingt durch Konstanz brilliert, wird sich die Partie durch ein torreiches hin und her auszeichnen.

Tipp: Die Zuschauer im Paul-Jannes-Stadion sehen vier Tore – 2:2.

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Rutscht der Bonner SC nochmal untern rein?

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
14:00

Eigentlich scheint der Aufsteiger, mit acht Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze, sich in sicherem Fahrwasser zu befinden. Die vergangene Wochen zeigen allerdings die Schwächen des Bonner SC auf. Gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund könnte der 27. Spieltag eine ganz bittere Pille werden.

Tipp: Der BVB gewinnt 3:0.

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Niemand kann Fortuna Köln aufhalten

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
14:00live

In der laufenden Spielzeit wird wohl niemand mehr an Fortuna Köln rankommen. Für den SV Rödinghausen wird es ein sehr bitterer Samstagnachmittag, denn parallel wird der Wuppertaler SV gegen die Sportfreunde Lotte gewinnen – so fällt der SVR wieder auf einen Abstiegsplatz.

Tipp: Rödinghausen zieht den Kürzeren und muss eine 0:3-Niederlage einstecken.

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Velbert gerappelt sich wieder

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
14:00live

Die wohl größte Überraschung der Rückrunde, wird sich auch am Hüntig gegen den 1. FC Bocholt durchsetzen und einer ruppigen Partie dem Abstieg den Kampf ansagen. Die Schwatten werden mit Kopf schon im Niederrheinpokal-Halbfinale sein und der SSVg Velbert drei Punkte schenken.

Tipp: Die SSVg Velbert setzt sich 2:0 durch.

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Das Formtief hat ein Ende

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00

Aktuell ist der Wuppertaler SV das formschwächste Team der Liga – gegen die Sportfreunde Lotte wird sich das allerdings ändern. Für die höchstfrustrierten Anhänger des WSV wird es ein kleiner Lichtblick im Abstiegskampf.

Tipp: Der Wuppertaler SV springt mit einem knappen, aber umkämpften Dreier aus dem Tabellenkeller – 1:0.

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Borussia gewinnt umkämpfte Partie

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
14:00

Mit ganz viel Pech könnte die Zweitverwertung des SC Paderborn nochmal unten reinrutschen. Zwar wird es auch gegen Borussia Mönchengladbach II keine Punkte geben, doch wird sich der SCP in dieser Spielzeit keine wirklichen Abstiegssorgen machen müssen.

Tipp: Die Fohlen gewinnen 2:1.

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Oberhausen bleibt an den Kölner Fersen

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
14:00live

Gegen das Schlusslicht der Liga wird Rot-Weiß Oberhausen wenig Probleme haben und so weiterhin als erster Verfolger an den Fersen von Fortuna Köln kleben. Der SC Wiedenbrück ist so langsam unter Zugzwang und wird zusehen müssen, Punkte zu sammeln.

Tipp: Diese Punkte wird es allerdings nicht in Oberhausen geben – 2:0 für RWO.

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Nichts fürs Auge

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
14:00

Die Partie zwischen dem FC Gütersloh und der Zweitvertretung des 1. FC Köln wird nicht unbedingt was fürs Auge der Zuschauer. Ohne viele Großchancen trennen sich die Mittelfeldmannschaften ohne auch nur ein Tor geschossen zu haben.

Tipp: Die Fans kriegen ein torloses Unentschieden zu sehen.