Wuppertal: Gruppen für Quali und Hallenstadtmeisterschaft ausgelost

Die 37. Wuppertaler Hallenfußballmeisterschaft findet am 3. Januar 2026 in der Wuppertaler Uni-Halle statt. Die Gruppen wurden am Montagabend ausgelost. Gesetzt sind der Regionalligist Wuppertaler SV, alle sechs Wuppertaler Bezirksligisten sowie der beste Kreisligist zum Stichtag 9. November, der SC Sonnborn. Ausrichter ist wie in den vergangenen Jahren der FSV Vohwinkel. Mitveranstalter sind der Fußballkreis Wuppertal-Niederberg und das Sportamt der Stadt Wuppertal.
● Gruppe A: FSV Vohwinkel, Viktoria Rott, Sieger Qualifikationsgruppe 1, 2. Qualifikationsgruppe 1
● Gruppe B: FK Jugoslavija Wuppertal, Cronenberger SC, Sieger Qualifikationsgruppe 3, 2. Qualifikationsgruppe 3
● Gruppe C: TSV Ronsdorf, SSV Germania, 1. Qualifikationsgruppe 4, 2. Qualifikationsgruppe 2
● Gruppe D: Wuppertaler SV, SC Sonnborn, 1. Qualifikationsgruppe 2, 2. Qualifikationsgruppe 4.
Titelverteidiger ist der Kreisligist TSV Union Wuppertal, der am 4. Januar in einem spannenden Finale den Bezirksligisten TSV 05 Ronsdorf mit 2:0 schlug. Dritter wurde der Kreisligist SC Sonnborn nach einem 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den Regionalligisten WSV.
Das Qualifikationsturnier, bei dem die Kreisligisten die verbleibenden acht Startplätze ausspielen, wird am 13. Dezember in der Sporthalle Küllenhahn ausgetragen und vom TSV 05 Ronsdorf organisiert.
● Gruppe 1: Grün-Weiß Wuppertal, FC 1919 Wuppertal, SC Uellendahl, SV Bayer Wuppertal, FC Polonia Wuppertal
● Gruppe 2: VfL Wuppertal, SSV Sudberg, SV Heckingausen, SV Jägerhaus-Linde, Wichlinghauser Kickers
● Gruppe 3: Breite Burschen Barmen, TSV Union Wuppertal, TSV Beyenburg, Sportfreunde Dönberg, TSV Fortuna Wuppertal
● Gruppe 4: TFC Wuppertal, CSI Milano, Hellas Wuppertal, ASV Wuppertal, BV 85 Azadi Wuppertal