Wuppertal: Gruppen für Quali und Hallenstadtmeisterschaft ausgelost

Die 37. Wuppertaler Hallenfußballmeisterschaft findet am 3. Januar 2026 in der Wuppertaler Uni-Halle statt. Die Gruppen wurden am Montagabend ausgelost. Gesetzt sind der Regionalligist Wuppertaler SV, alle sechs Wuppertaler Bezirksligisten sowie der beste Kreisligist zum Stichtag 9. November, der SC Sonnborn. Ausrichter ist wie in den vergangenen Jahren der FSV Vohwinkel. Mitveranstalter sind der Fußballkreis Wuppertal-Niederberg und das Sportamt der Stadt Wuppertal.