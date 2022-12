Wuppertal bleibt vorn, Topspiel geht an Velbert, Derby-Pleite für KFC In der A-Junioren-Niederrheinliga bleibt der Wuppertaler SV weiter Tabellenführer, hat aber mit dem SC Velbert einen neuen ersten Verfolger. Der KFC Uerdingen verliert im Derby, Bocholt triumphiert im Kellerduell.

In der A-Junioren-Niederrheinliga bleibt der Wuppertaler SV durch einen knappen Sieg beim VfB Homberg die Nummer eins der Liga. Neuer Zweiter ist der SC Velbert, der sich im Topspiel deutlich bei der SpVg Schonnebeck durchgesetzt hat. Während der KFC Uerdingen das Derby gegen den TSV Meerbusch verloren hat, feiert der 1. FC Bocholt einen wichtigen Heimsieg gegen den VfR Krefeld-Fischeln.

1. FC Bocholt – VfR Krefeld-Fischeln 4:11. FC Bocholt: Timo Krone, Ismet Karabulut, Lukas Maximilian Valler (75. Cihan Göktas), Maximilian Spartz (46. Jesse Moddenborg), Kemoh Sacko, John Gertzen, Lendi Jashanica, Dustin Heveling, Iker Prudencio, Paul Schnepel, Younis-Eliayah Butt - Trainer: Lars FondermannVfR Krefeld-Fischeln: - Trainer: Ronny KockelSchiedsrichter: Mohamed Wahbi () - Zuschauer: 40Tore: 1:0 Dustin Heveling (13.), 2:0 John Gertzen (14.), 3:0 Younis-Eliayah Butt (37.), 4:0 Younis-Eliayah Butt (45.)

Das ist der nächste Spieltag

Nach den Spielen in der kommenden Woche beginnt die Winterpause, die allerdings kürzer als beispielsweise bei den Senioren ist. Während die Oberliga Niederrhein erst im Februar mit der zweiten Saisonhälfte beginnt, müssen die talentierten U19-Kicker schon im Januar zurück auf den Platz. Das liegt mitunter auch daran, dass nach Spieltag 15 am 19. März die Liga in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt wird.

9. Spieltag

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SC Velbert - Wuppertaler SV

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr Germania Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB Homberg

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Mönchengladbach

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - DJK Sportfreunde 97/30 Lowick

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr SG Unterrath - DJK Arminia Klosterhardt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr FSV Duisburg - 1. FC Bocholt

Sun., 11.12.22 11:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - FC Kray



10. Spieltag

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr DJK Sportfreunde 97/30 Lowick - SpVg Schonnebeck

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Mönchengladbach - SC Velbert

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr Wuppertaler SV - KFC Uerdingen 05

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr VfB Homberg - Germania Ratingen 04/19

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfR Krefeld-Fischeln

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr FC Kray - FSV Duisburg

Sun., 29.01.23 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - SG Unterrath

