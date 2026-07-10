Wupertaler SV verstärkt sich mit Jaden Korzynietz Oberliga Niederrhein: Der 21-jährige Linksverteidiger kommt aus der U23 des VfL Bochum zum Wuppertaler SV.rnrn von Sascha Köppen · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Jaden Korzynietz wechselt zum Wuppertaler SV. – Foto: WSV

Der Wuppertaler SV kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Linksverteidiger Jaden Korzynietz wechselt zum WSV und verstärkt künftig die Mannschaft auf der linken Abwehrseite.

Erfahrung aus Junioren-Länderspielen und UEFA Youth League Der 21-jährige Korzynietz wurde bei der SG Wattenscheid und Borussia Dortmund ausgebildet. Beim BVB durchlief der Linksfuß sämtliche Stationen im Nachwuchsbereich und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen auf höchstem Junioren-Niveau. Neben zahlreichen Einsätzen in der Junioren-Bundesliga lief er insgesamt achtmal in der UEFA Youth League für Borussia Dortmund auf. Zudem absolvierte der gebürtige Bochumer sieben Spiele für die Nachwuchs-Nationalmannschaften Deutschlands. Nach seiner Zeit in Dortmund wechselte Korzynietz zur U23 von Eintracht Frankfurt, ehe er zuletzt für die U23 des VfL Bochum auflief. Insgesamt kommt der 21-Jährige bereits auf 22 Einsätze in der Regionalliga und bringt damit trotz seines jungen Alters erste Erfahrungen im Seniorenbereich mit.