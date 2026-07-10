Wupertaler SV verstärkt sich mit Jaden Korzynietz

Der Wuppertaler SV kann den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vermelden: Linksverteidiger Jaden Korzynietz wechselt zum WSV und verstärkt künftig die Mannschaft auf der linken Abwehrseite.
Der 21-jährige Korzynietz wurde bei der SG Wattenscheid und Borussia Dortmund ausgebildet. Beim BVB durchlief der Linksfuß sämtliche Stationen im Nachwuchsbereich und sammelte dabei wertvolle Erfahrungen auf höchstem Junioren-Niveau. Neben zahlreichen Einsätzen in der Junioren-Bundesliga lief er insgesamt achtmal in der UEFA Youth League für Borussia Dortmund auf. Zudem absolvierte der gebürtige Bochumer sieben Spiele für die Nachwuchs-Nationalmannschaften Deutschlands.
Nach seiner Zeit in Dortmund wechselte Korzynietz zur U23 von Eintracht Frankfurt, ehe er zuletzt für die U23 des VfL Bochum auflief. Insgesamt kommt der 21-Jährige bereits auf 22 Einsätze in der Regionalliga und bringt damit trotz seines jungen Alters erste Erfahrungen im Seniorenbereich mit.
Mit seiner fußballerischen Ausbildung, seiner technischen Qualität und seiner Dynamik auf der linken Seite passt Korzynietz genau in das Anforderungsprofil des WSV. Der Linksverteidiger überzeugt durch seine Fähigkeit, sich aktiv ins Spiel einzuschalten und sowohl defensiv als auch offensiv Akzente zu setzen.
Vorstand Sport Lennart Strufe freut sich über die Verpflichtung: „Mit Jaden verpflichten wir einen technisch versierten Außenverteidiger, der unserem Spiel über die linke Seite zusätzliche Qualität verleihen kann. Er ist fußballerisch sehr gut ausgebildet, verfügt über eine saubere Technik, ein gutes Spielverständnis und bringt die Dynamik mit, um sowohl defensiv als auch offensiv Akzente zu setzen. Gleichzeitig passt seine Art, Fußball zu spielen, hervorragend zu unserer Spielidee, weil er mutig nach vorne verteidigt und sich aktiv in unser Offensivspiel einschaltet. Darüber hinaus sehen wir in Jaden einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der bereits heute viele wichtige Voraussetzungen für unseren Fußball mitbringt.“