Der 1. FC Wunstorf hat sein erstes Auswärtsspiel der Saison verloren und musste sich beim OSV Hannover (tote Trikots, Archivbild) mit 0:2 geschlagen geben. – Foto: Sascha Drenth

Wunstorfs Serie reißt beim OSV Hannover Der 1. FC Wunstorf hat sein erstes Auswärtsspiel der Saison verloren und musste sich beim OSV Hannover mit 0:2 geschlagen geben.

Der 1. FC Wunstorf hat am 19. Spieltag der Landesliga Hannover eine Rückschlag hinnehmen müssen. Beim OSV Hannover verlor die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi mit 0:2, während der Gastgeber seinen sechsten Heimsieg in Folge feierte. Durch den deutlichen Auswärtserfolg von Ramlingen-Ehlershausen fiel Wunstorf in der Tabelle von Platz zwei auf Rang drei zurück.

Gestern, 14:00 Uhr OSV Hannover OSV Hannover 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 2 0 Abpfiff Der OSV erwischte den besseren Start, setzte die Gäste früh unter Druck und dominierte zunächst die Zweikämpfe. Wunstorf fand in der Zentrale nicht den gewohnten Zugriff und kam erst nach rund einer Viertelstunde besser in die Partie. „Zeki Dösemeci, Berkan Cakir und Richard Mensah hatten die besten Chancen der ersten Halbzeit, konnten diese jedoch nicht verwerten“, erklärte Gasmi.

Nach der Pause stellte Wunstorf das System um und nahm das Spiel klarer in die Hand. „Wir kamen deutlich besser ins Spiel, fanden in unsere gewohnte Ballrotation und erhöhten das Tempo.“ Der Druck wurde größer, doch Tugrancan Singin, Halil Aydemir, Dösemeci, Jos Homeier, Riccardo Diaco und Mensah scheiterten an Torhüter Maximilian Kemmesies oder an fehlender Präzision. Mitten in diese Phase fiel die Führung für den OSV. In der 57. Minute nutzte Ferhat Bikmaz einen vertikalen Steckpass und schloss nach starkem Laufweg zum 1:0 ab. Wunstorf drängte anschließend auf den Ausgleich, blieb im letzten Drittel aber ohne Effektivität.