Wunstorf will den Heimvorteil nutzen

Nach dem spielfreien Wochenende empfängt der 1. FC Wunstorf am Samstag die SSG Halvestorf-Herkendorf. Anstoß im heimischen Stadion ist um 16 Uhr. Beide Mannschaften gehören zu den positiven Erscheinungen der Landesliga Hannover – Wunstorf rangiert nach zehn Partien mit 19 Punkten auf Rang fünf, der Aufsteiger aus Halvestorf belegt mit 14 Zählern Platz zehn.

Die Gäste aus Hameln haben sich nach ihrem Aufstieg rasch in der Liga etabliert. Mit 28 erzielten Toren zählt die SSG zu den torgefährlichsten Teams der Liga. Zuletzt zeigte sie beim 2:2 gegen Spitzenreiter STK Eilvese Moral und holte nach frühem 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Trainer Naim Gasmi erwartet dementsprechend eine anspruchsvolle Aufgabe: „Mit der SSG Halvestorf-Herkendorf erwartet uns ein kompakter, leidenschaftlich auftretender und konditionell sehr starker Gegner. Vor allem wissen sie genau, wo das Tor steht.“

Halvestorf knüpft mit dieser Offensivstärke nahtlos an seine erfolgreiche Vorsaison an. Felix Maedchen und Josh Jürgens, die zuletzt gegen Eilvese trafen, gehören zu den auffälligsten Akteuren im Angriffsspiel der SSG.

Der 1. FC Wunstorf geht mit Rückenwind in die Partie. Das Team von Gasmi gewann zuletzt mit 2:1 beim damaligen Tabellenzweiten STK Eilvese und unterstrich damit seine Auswärtsstärke. Nach den Treffern von Berkan-Ibrahim Cakir und Xelat Atalan blieb der Sieg trotz später Unterzahl verdient.

„Wir glauben an unsere eigene Stärke und daran, was uns auszeichnet“, so Gasmi weiter. „Wenn wir alles abrufen, unsere Spielidee auf den Platz bringen und dabei den notwendigen Spaß am Fußball zeigen, bin ich überzeugt, dass wir in unserem Heimspiel erfolgreich sein werden.“

In der Tabelle trennen beide Teams fünf Punkte. Während Wunstorf mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze wahren möchte, kann Halvestorf mit einem Auswärtserfolg wieder in das obere Tabellendrittel vorrücken. Für die Zuschauer dürfte ein intensives und offensiv geführtes Duell zweier formstarker Mannschaften zu erwarten sein.