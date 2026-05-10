Wunstorf verteidigt den Titel – Wechselfehler stoppt Holzhausen

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Der 1. FC Wunstorf bleibt das Maß der Dinge bei der niedersächsischen Altherrenmeisterschaft Ü32. Im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen verteidigte der Titelträger seinen Vorjahreserfolg und sicherte sich erneut die Krombacher Meisterschaft. Im Finale gegen Blau-Weiß Lohne entschied ein Traumtor von Mohamad Saade die Partie.

„Es war ein sehr anstrengendes Turnier für uns“, erklärte Spielertrainer Robin Ullmann nach dem Erfolg. Tatsächlich musste sich Wunstorf den erneuten Titelgewinn hart erarbeiten. Schon in der Gruppenphase warteten enge Partien: Nach dem 1:1 gegen den TSV Gellersen folgten Siege gegen den BSV Bingum und den BSV Holzhausen.

Dort wartete mit der SG Landwürden/Büttel-Neuenlande/Stotel eine der Überraschungsmannschaften des Turniers. Die Spielgemeinschaft aus dem NFV-Kreis Cuxhaven hatte zuvor bereits den TSV Pattensen ausgeschaltet und hielt gegen Wunstorf lange dagegen. Doch erneut war Saade entscheidend: Erst traf er nach einer Ecke zur Führung, später machte er per Konter alles klar.

Besonders dramatisch verlief das Viertelfinale gegen den 1. FC Sarstedt. Lange deutete alles auf ein Elfmeterschießen hin, ehe Sebastian Schirrmacher mit der letzten Aktion der Partie eine Ecke von Ullmann zum 2:1 verwertete und den Titelverteidiger doch noch ins Halbfinale schoss.

Diskussionen gab es allerdings um eine Szene Mitte der zweiten Halbzeit, als Hendrik Lütjen den Ball an die Unterkante der Latte setzte. Ob der Ball die Linie überschritten hatte, blieb ungeklärt – die Schiedsrichter entschieden auf „kein Tor“.

Saades Traumtor entscheidet zähes Finale

Das Endspiel gegen Blau-Weiß Lohne stand sichtbar im Zeichen des Kräfteverschleißes. Beide Mannschaften agierten zunächst vorsichtig, Torchancen blieben Mangelware. Erst nach dem Seitenwechsel erhöhte Wunstorf das Risiko etwas.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 21. Minute: Mohamad Saade zog aus rund 25 Metern ab und versenkte den Ball unhaltbar im rechten Eck. Danach kontrollierte Wunstorf die Partie weitgehend souverän und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit insgesamt fünf Treffern wurde Saade zudem Torschützenkönig des Turniers.

Holzhausen scheitert an Wechselfehler

Für besonderes Aufsehen sorgte der BSV Holzhausen – allerdings unfreiwillig. Der Endrundendebütant hatte seine ersten beiden Gruppenspiele jeweils mit 1:0 gewonnen und schien bereits auf Viertelfinalkurs. Doch ein Regelverstoß brachte die Osnabrücker um ihre starke Ausgangslage: Gegen Gellersen wurde ein sechster verschiedener Auswechselspieler eingesetzt, erlaubt waren lediglich fünf. Die Partie wurde deshalb mit 5:0 für Gellersen gewertet. Dadurch verpasste Holzhausen trotz starker Leistungen den Einzug in die K.o.-Runde.

Historisch verlief das Turnier dagegen für den NFV-Bezirk Lüneburg. Mit der SG Landwürden/Büttel-Neuenlande/Stotel und dem TSV Gellersen erreichten erstmals seit 2002 wieder zwei Teams aus dem Bezirk das Halbfinale der niedersächsischen Ü-32-Meisterschaft.

Lohne qualifizierte sich als Finalist zudem für die Norddeutsche Meisterschaft in Nordhorn. Als fairste Mannschaft des Turniers wurde ebenfalls Blau-Weiß Lohne ausgezeichnet, während Yannick Becker von der SG Landwürden/Büttel-Neuenlande/Stotel von den Trainern zum besten Torwart gewählt wurde.