Wunstorf unter Zugzwang gegen Godshorn

Nach dem emotionalen 2:2 beim SV Bavenstedt steht der 1. FC Wunstorf am kommenden Samstag vor einem Pflichtsieg – zumindest auf dem Papier. Gegner ist mit dem TSV Godshorn das Schlusslicht der Landesliga Hannover, das aus den ersten sechs Partien lediglich einen Punkt geholt hat. Doch Trainer Naim Gasmi warnt eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen: „Spätestens mit dem Auftritt gegen STK Eilvese hat Godshorn gezeigt, dass sie in der Liga angekommen sind.“

Der Aufsteiger trotzte dem Spitzenteam Eilvese am vergangenen Wochenende ein spektakuläres 4:4 ab und erzielte dabei gleich vier Treffer – eine Marke, mit der Wunstorf aktuell hadert. „Sie bringen Mentalität mit, sind offensiv stark besetzt und haben mit elf Treffern bereits unter Beweis gestellt, dass sie wissen, wo das Tor steht“, so Gasmi.

Seine eigene Mannschaft hingegen steckt nach sechs Spielen mit nur sieben Punkten im unteren Mittelfeld fest. Die bisherigen Auftritte waren geprägt von Ballbesitz, aber auch von mangelnder Konsequenz im Angriffsdrittel. Gasmi: „In den bisherigen Partien hatten wir zwar häufig mehr Ballbesitz und Kontrolle, doch im letzten Drittel fehlt uns die nötige Durchschlagskraft. Gleichzeitig verteidigen wir nicht mit der Intensität, die es gegen den Ball braucht. Beides müssen wir schnellstmöglich abstellen.“

Das späte Remis in Bavenstedt, bei dem Xelat Atalan in der Nachspielzeit ausglich, sei nur bedingt ein Mutmacher gewesen. „Das Unentschieden fühlt sich für mich noch immer wie eine Niederlage an“, sagt Gasmi. „Nicht, weil der Gegner schlecht war – im Gegenteil, sie haben es ordentlich gemacht. Aber wir haben es nicht geschafft, unser eigenes Potenzial abzurufen und unsere PS auf die Straße zu bringen.“