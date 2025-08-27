Wunstorf stellt die Weichen

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der 1. FC Wunstorf hat am Sonntag in der Landesliga Hannover ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Beim Aufsteiger VfR Germania Ochtersum feierte die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi einen ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg und festigte damit ihre Position in der Spitzengruppe.

"Grundsätzlich zeigt die Mannschaft im Moment eine großartige Entwicklung. Die Jungs ziehen super mit, die Stimmung in der Truppe ist positiv. Alle rücken enger zusammen, kämpfen füreinander und pushen sich gegenseitig", erklärte Gasmi. "Ein Beispiel dafür ist Berkan Cakir, der aktuell richtig aufblüht, Freude am Spiel hat und sowohl mit Rezzan Bilmez aber auch den anderen Jungs rund um unseren Kapitän Zeki Dösemeci sehr gut harmoniert – offensiv wie defensiv. Diese Spielfreude steckt die ganze Mannschaft an. Man spürt diese Energie auf und neben dem Platz." So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfR Germania Ochtersum 1924 G. Ochtersum 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 0 5 Abpfiff

Bereits nach zehn Minuten brachte Tugrancan Singin die Gäste in Führung. Mit einem Doppelschlag von Berkan-Ibrahim Cakir und Rezzan Bilmez (36./37.) zogen die Wunstorfer noch vor der Pause davon, ehe Singin mit seinem zweiten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit der Partie setzte Richard Mensah mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Wunstorf präsentierte sich spielstark, zielstrebig und defensiv stabil. „Die Jungs haben unsere Vorgaben fantastisch umgesetzt. Es macht Freude zu sehen, dass das, was wir trainieren, auch Früchte trägt“, lobte Coach Gasmi nach der Partie die Mannschaftsleistung. Besonders positiv fiel das Zusammenspiel im Mittelfeld auf, wo Kapitän Zeki Dösemeci die Fäden zog und Neuzugang Cakir seine gute Frühform unterstrich.