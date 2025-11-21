Wunstorf startet gegen Mühlenfeld in die Rückrunde

Der 1. FC Wunstorf empfängt heute Abend um 19.30 Uhr den TSV Mühlenfeld zum 18. Spieltag der Landesliga Hannover. Die Gastgeber starten als Tabellendritter in die zweite Saisonhälfte, Mühlenfeld reist als Tabellenzehnter an. Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd, da die Temperaturen in den vergangenen Tagen niedrig waren und es immer wieder regnete oder teilweise auch schneite.

Wunstorf hat vor dem ausgefallenen Spiel gegen Krähenwinkel/Kaltenweide zweimal in Folge gewonnen und zwölf der möglichen fünfzehn Punkte aus den jüngsten fünf Begegnungen geholt. Auch die Bilanz spricht für die Gastgeber, die das Hinspiel sowie beide direkten Duelle der vergangenen Saison für sich entschieden.

Mühlenfeld kommt mit dem 2:2 gegen den SV Bruchhausen-Vilsen im Rücken nach Wunstorf und sammelte in den letzten fünf Spielen zehn Punkte. Trainer Mario Pohl erwartet ein enges Aufeinandertreffen. „Wird bestimmt kein einfaches Spiel.“ Die Bedingungen könnten seiner Ansicht nach eine Rolle spielen. „Es kommt bestimmt auch darauf an, wer mit den Verhältnissen besser zurecht kommt.“

Trotz der anspruchsvollen Aufgabe sieht Pohl seine Mannschaft gut vorbereitet. „Wir können frei aufspielen und wollen zeigen, dass wir auch mit den besseren Teams der Liga mithalten können.“ Der Kader ist vollständig. „Es sind soweit alle Spieler an Bord.“