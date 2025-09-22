– Foto: Andreas Harneit

Wunstorf siegt mit Geduld in Tündern 3:0-Erfolg beim Tabellenschlusslicht – Gasmi lobt Mentalität und Führungsspieler Dösemeci

Der 1. FC Wunstorf hat seine kleine Erfolgsserie in der Landesliga Hannover fortgesetzt und beim HSC BW Schwalbe Tündern mit 3:0 (0:0) gewonnen. Erst in der Schlussphase fand die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi die entscheidenden Lücken, belohnte sich aber für eine geduldige Vorstellung und rückt damit auf Rang sechs der Tabelle vor.

„Wie von uns im Vorfeld erwartet, hat sich das Spiel in Tündern zu einem echten Geduldsspiel entwickelt“, erklärte Gasmi nach dem Abpfiff. „Auch wenn BW Tündern aktuell im Tabellenkeller steht, sind wir keinesfalls überheblich in diese Partie gegangen.“ Tatsächlich tat sich sein Team lange schwer, weil die Gastgeber tief standen und mit großem Einsatz verteidigten. Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr HSC BW Schwalbe Tündern BW Tündern 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 0 3 Abpfiff

Schon früh hätte Wunstorf in Führung gehen können, doch mehrfach scheiterte die Offensive am stark aufgelegten Tündern-Keeper Kolja Kowalski. „Schon in den ersten 20 Minuten hätte es durchaus 0:2 oder 0:3 für uns stehen können“, so Gasmi. Stattdessen wurde es auf der Gegenseite gefährlich: Ein verunglückter Rückpass landete am eigenen Pfosten. „Da hatten wir mehr als Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Gegen eine so kämpferisch starke Mannschaft wäre es dann nochmal richtig schwer geworden.“ Nach einer Umstellung im System erhöhte Wunstorf in der Schlussphase den Druck deutlich. Der eingewechselte Richard Mensah brachte frische Impulse, Kapitän Zeki Dösemeci führte sein Team immer wieder nach vorne. In der 74. Minute war es schließlich Jos Homeier, der mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:0 traf. Zehn Minuten später erhöhte Rezzan Bilmez (85.), ehe Xelat Atalan in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+2).