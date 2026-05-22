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Wunstorf setzt weiter auf Christian Kuhn und vertrautes Betreuerteam
Beim 1. FC Wunstorf laufen die Planungen für die kommende Saison weiter. Der Landesligist verlängerte den Vertrag mit Torwarttrainer Christian Kuhn und setzt zudem weiterhin auf Heiko Langreder und Katharina Koperschmidt im Betreuerteam.
Christian Kuhn bleibt dem 1. FC Wunstorf als Torwarttrainer erhalten. Der Landesligist verlängerte den Vertrag mit dem bisherigen Coach der Keeper. „Seit seinem Einstieg beim 1. FC Wunstorf, leistet Christian Kuhn hervorragende Arbeit im Torwartbereich und hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung unserer Keeper“, teilte der Verein in einem Instagram-Post mit.
Neben der Arbeit mit den Torhütern der Herrenmannschaft begleitet Kuhn außerdem die Keeper aus der A-Jugend beim Übergang in den Herrenbereich. Damit soll den Nachwuchsspielern der Schritt in den Männerfußball erleichtert werden.
Im Instagram-Post lobte der Verein vor allem Kuhns Arbeit mit den Torhütern. „Seine akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz, seine positive Art und sein Gespür für die Mannschaft machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams“, schrieb der Klub.
Für Kuhn selbst spielt die Verbindung zum Verein bei seiner Verlängerung eine wichtige Rolle. Bereits in seiner Jugend war er für den 1. FC Wunstorf aktiv.
„Ich bin sehr froh hier zu sein und bin sehr dankbar auf das 100%ige Vertrauen vom Verein, in dem ich selbst meine ganze Jugend gespielt habe. Ich freue mich, weiterhin in einem super Torwartteam zu arbeiten und die Keeper weiter zu verbessern und zu stärken. Danke auch an das Trainerteam für die Zusammenarbeit - Wir machen weiter!“, erklärte Kuhn.
Vertrautes Betreuerteam bleibt ebenfalls
Auch Heiko Langreder und Katharina Koperschmidt bleiben Teil des Staffs. Beide übernehmen weiterhin wichtige Aufgaben rund um die Mannschaft.
„Heiko und Katharina sind Wunstorfer durch und durch und tragen den Verein und das Team tief im Herzen. Dies sieht und spürt man auch in ihrer Arbeit und in ihrem Umgang zum Team. Beide ergänzen sich perfekt und sind ein unfassbar herzliches und gutes Team zusammen“, schrieb der 1. FC Wunstorf.