Wunstorf setzt weiter auf Christian Kuhn und vertrautes Betreuerteam

Neben der Arbeit mit den Torhütern der Herrenmannschaft begleitet Kuhn außerdem die Keeper aus der A-Jugend beim Übergang in den Herrenbereich. Damit soll den Nachwuchsspielern der Schritt in den Männerfußball erleichtert werden. Im Instagram-Post lobte der Verein vor allem Kuhns Arbeit mit den Torhütern. „Seine akribische Arbeit auf dem Trainingsplatz, seine positive Art und sein Gespür für die Mannschaft machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams“, schrieb der Klub.

Für Kuhn selbst spielt die Verbindung zum Verein bei seiner Verlängerung eine wichtige Rolle. Bereits in seiner Jugend war er für den 1. FC Wunstorf aktiv. „Ich bin sehr froh hier zu sein und bin sehr dankbar auf das 100%ige Vertrauen vom Verein, in dem ich selbst meine ganze Jugend gespielt habe. Ich freue mich, weiterhin in einem super Torwartteam zu arbeiten und die Keeper weiter zu verbessern und zu stärken. Danke auch an das Trainerteam für die Zusammenarbeit - Wir machen weiter!“, erklärte Kuhn.