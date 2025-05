Wunstorf schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu

Zum einen wird Kai Bäte die Position des Torhüters verstärken. Der 28-Jährige steht schon seit Jahren auf der Wunschliste des Landesliga-Siebten und stand für den TuS Garbsen schon 58 Mal in der Landesliga auf dem Feld. Zur aktuellen Saison wechselte der 1.91M-Mann dann zur Arminia aus Hannover in die Oberliga, kam aber nur auf einen Einsatz im Niedersachsenpokal.

Außerdem konnte Wunstorf einen Rückkehrer vorstellen. Kostiantyn Panin kam 2024 aus der Ukraine und schlug direkt ein beim Landesligisten, sodass er in der vergangenen Saison schon 14 Mal auf dem Feld stand. Zur aktuellen Saison trat der Linksverteidiger dann etwas kürzer und wechselte zu Rehburg in die Bezirksliga, wo er auf 23 Spiele kam und 21 Mal in der Startelf stand.

Nun also die Rückkehr, die Zeki Dösemeci freut: "Wir sind sehr froh darüber, dass Kostya zurückkehrt und unsere Mannschaft sowohl menschlich als auch sportlich verstärken wird. Insbesondere nach dem längeren Ausfall von Gürkan Öney waren wir auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz und uns war sofort klar, dass wir Kostya zurückholen möchten."