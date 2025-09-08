– Foto: Patrice König

Wunstorf rettet spät einen Punkt – und sucht weiter nach der Form 2:2 beim SV Bavenstedt – Trainer Naim Gasmi: „Uns fehlt momentan die nötige Konsequenz"

Der 1. FC Wunstorf hat in der Landesliga Hannover einen Punkt beim SV 1946 Bavenstedt geholt – und das in buchstäblich letzter Sekunde. Beim 2:2 (1:1) sicherte Xelat Atalan seiner Mannschaft in der fünften Minute der Nachspielzeit das Remis. Trotz des späten Ausgleichs war Trainer Naim Gasmi nach dem Schlusspfiff alles andere als zufrieden: „Natürlich ist es erstmal positiv, dass wir am Ende noch einen Punkt mitnehmen. Aber insgesamt überwiegt bei mir klar die Enttäuschung.“

Schon in der Vorbereitung auf das Spiel hatte Gasmi mit einem unangenehmen Gegner gerechnet – und wurde nicht enttäuscht: „Wir wussten, dass Bavenstedt mit viel Energie, hoher Laufbereitschaft und aggressivem Umschaltspiel agieren würde. Genauso kam es dann auch. In der Anfangsphase hatten wir große Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen.“ Gestern, 13:00 Uhr SV 1946 Bavenstedt Bavenstedt 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 2 2 Abpfiff

Die Gastgeber nutzten die anfängliche Passivität der Gäste und gingen nach 17 Minuten durch Mark Liroy Büsing verdient in Führung. Erst mit zunehmender Spielzeit übernahm Wunstorf die Kontrolle. „Wir hatten ab der 30. Minute mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, haben das Spiel verlagert“, so Gasmi. Der Lohn: Atalan traf kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich (44.). Nach dem Seitenwechsel blieb Wunstorf am Drücker, ohne wirklich zwingend zu werden. „Wir waren dominant, hatten viel den Ball – aber im letzten Drittel fehlt uns momentan einfach die Zielstrebigkeit“, monierte Gasmi. „Wir spielen gefällig bis an den Strafraum, aber die Durchschlagskraft fehlt. Das ist zu wenig.“