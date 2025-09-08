Wunstorf rettet spät einen Punkt – und sucht weiter nach der Form

Der 1. FC Wunstorf hat in der Landesliga Hannover einen Punkt beim SV 1946 Bavenstedt geholt – und das in buchstäblich letzter Sekunde. Beim 2:2 (1:1) sicherte Xelat Atalan seiner Mannschaft in der fünften Minute der Nachspielzeit das Remis. Trotz des späten Ausgleichs war Trainer Naim Gasmi nach dem Schlusspfiff alles andere als zufrieden: „Natürlich ist es erstmal positiv, dass wir am Ende noch einen Punkt mitnehmen. Aber insgesamt überwiegt bei mir klar die Enttäuschung.“
Schon in der Vorbereitung auf das Spiel hatte Gasmi mit einem unangenehmen Gegner gerechnet – und wurde nicht enttäuscht: „Wir wussten, dass Bavenstedt mit viel Energie, hoher Laufbereitschaft und aggressivem Umschaltspiel agieren würde. Genauso kam es dann auch. In der Anfangsphase hatten wir große Probleme, in die Zweikämpfe zu kommen.“
Die Gastgeber nutzten die anfängliche Passivität der Gäste und gingen nach 17 Minuten durch Mark Liroy Büsing verdient in Führung. Erst mit zunehmender Spielzeit übernahm Wunstorf die Kontrolle. „Wir hatten ab der 30. Minute mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile, haben das Spiel verlagert“, so Gasmi. Der Lohn: Atalan traf kurz vor der Pause zum 1:1-Ausgleich (44.).
Nach dem Seitenwechsel blieb Wunstorf am Drücker, ohne wirklich zwingend zu werden. „Wir waren dominant, hatten viel den Ball – aber im letzten Drittel fehlt uns momentan einfach die Zielstrebigkeit“, monierte Gasmi. „Wir spielen gefällig bis an den Strafraum, aber die Durchschlagskraft fehlt. Das ist zu wenig.“
Stattdessen schlug der SV Bavenstedt erneut zu: Der eingewechselte Aaron Wedekind verwertete einen Konter zum 2:1 (80.). Wunstorf erhöhte daraufhin den Druck, kam aber erst tief in der Nachspielzeit durch Atalan erneut zum Ausgleich – 2:2 (90.+5). Unmittelbar danach sah Tugrancan Singin die Rote Karte wegen groben Foulspiels (90.+6).
Gasmi zeigte sich trotz der späten Punkteteilung selbstkritisch: „Wir müssen uns schon hinterfragen. Wir hatten uns vorgenommen, hier drei Punkte mitzunehmen – das ist uns nicht gelungen. Und das lag nicht am Gegner, sondern an uns. Wenn wir unsere grundlegenden Tugenden nicht abrufen – Intensität, Aggressivität, Laufbereitschaft –, dann wird es schwer, unsere PS auf die Straße zu bringen.“
Ein Sonderlob hatte der Coach hingegen für den Gegner parat: „Bavenstedt hat uns genau das gezeigt, was aktuell bei uns fehlt. Sie waren wach, giftig, hatten klare Abläufe im Umschaltspiel. Das hat mir imponiert.“
Trotz des späten Punktgewinns bleibt Wunstorf damit im unteren Mittelfeld der Tabelle. Sechs Zähler Rückstand auf Platz zwei klingen auf dem Papier machbar – doch die Probleme liegen tiefer.
SV 1946 Bavenstedt – 1. FC Wunstorf 2:2
SV 1946 Bavenstedt: Jan Arendt, Florian Sarstedt, Louis Garbelmann, Tristan Heine, Luis Baule (63. Noah Sander), Sven Reimann (63. Luca Zschoche), Rudi Hasso (75. Aaron Wedekind), Noah Warneboldt, Mark Liroy Büsing, Max Wasl (94. Till-Bastian Franzmann), Luca Bartels - Trainer: Michael Jarzombek - Trainer: Ali Varol
1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller, Bastian Gandyra (85. Prince-Duah Yeboah), Berkan-Ibrahim Cakir, Rezzan Bilmez, Souley-Bright Kone (59. Gürkan Öney), Lukas Hungier (75. Riccardo Diaco), Tugrancan Singin, Xelat Atalan, Jos Homeier (59. Richard Mensah) - Trainer: Naim Gasmi
Schiedsrichter: Marc-Oliver Reschke
Tore: 1:0 Mark Liroy Büsing (17.), 1:1 Xelat Atalan (44.), 2:1 Aaron Wedekind (80.), 2:2 Xelat Atalan (90.+5)
Rot: Tugrancan Singin (91./1. FC Wunstorf/)