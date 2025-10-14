Wunstorf lässt Halvestorf keine Chance

Der 1. FC Wunstorf hat seine starke Form in der Landesliga Hannover eindrucksvoll bestätigt. Gegen Aufsteiger SSG Halvestorf-Herkendorf gewann die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi am Samstag deutlich mit 5:0 und setzte damit ein klares Ausrufezeichen im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Von Beginn an übernahm Wunstorf das Kommando. Bereits mit dem ersten Torschuss brachte Berkan-Ibrahim Cakir die Gastgeber in der sechsten Minute in Führung. Jos Homeier erhöhte nach knapp einer halben Stunde, ehe Xelat Atalan mit einem Doppelschlag (29./44.) noch vor der Pause für klare Verhältnisse sorgte. In der Nachspielzeit setzte Prince-Duah Yeboah mit dem 5:0 den Schlusspunkt.

Die Gasmi-Elf zeigte dabei eine fast fehlerfreie Vorstellung: zweikampfstark, passsicher und effektiv vor dem Tor. „Wir wollten unbedingt, dass die drei Punkte in Wunstorf bleiben. Mit dem ersten Torschuss gingen wir in Führung, und die Jungs haben danach konsequent weitergespielt“, lobte Gasmi. Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit und die Balance zwischen Offensive und Defensive gefielen dem Trainer.

„Wir haben als Einheit überzeugt – von der Abwehr über das Mittelfeld bis zum Sturm. Jeder war bereit, für den anderen zu laufen und zu arbeiten. Das war der Schlüssel zu diesem Sieg“, so Gasmi weiter. Zufrieden zeigte er sich auch mit der Defensivleistung: „Dass wir zu Null gespielt haben, ist immer ein Zeichen, dass die gesamte Mannschaft defensiv gut gearbeitet hat.“

Trotz des deutlichen Erfolgs fand der Trainer anerkennende Worte für den Gegner: „Ich habe großen Respekt vor Halvestorf und der Arbeit, die dort geleistet wird. Sie haben gezeigt, dass sie in dieser Liga mithalten können. Heute war es einfach ein Tag, an dem bei uns vieles zusammengepasst hat.“

Mit dem siebten Saisonsieg klettert der 1. FC Wunstorf auf Rang vier der Tabelle und liegt nun mit 22 Punkten gleichauf mit dem SV Ramlingen-Ehlershausen. Am kommenden Wochenende wartet mit dem Auswärtsspiel bei SV Iraklis Hellas Hannover eine neue Herausforderung, auf die sich Gasmi und sein Team „maximal fokussieren“ wollen.

1. FC Wunstorf – SSG Halvestorf-Herkendorf 5:0

1. FC Wunstorf: Marc Engelmann, Daniel Stojanov (79. Tugrancan Singin), Kris-Lennart Müller, Kostiantyn Panin, Zeki Dösemeci (66. Rezzan Bilmez), Berkan-Ibrahim Cakir, Richard Mensah (79. Bastian Gandyra), Halil Aydemir, Souley-Bright Kone (84. Laurenzio Redeker), Xelat Atalan, Jos Homeier (79. Prince-Duah Yeboah) - Trainer: Naim Gasmi

SSG Halvestorf-Herkendorf: Justin Gerche, Marco Elias, Josh Jürgens, Nils Bollwitte, Simon Eickhoff (64. Luan Kelmendi), Lukas Dönecke, Ibrahim Olamilekan Adyemo (46. Tim Arndt), Leonard Kelmendi, Ben Dubiel, Alexander Manka, Felix Maedchen (60. Diar Adhurim Berisha) - Trainer: Artjom Grincenko

Schiedsrichter: Jonas Meereis

Tore: 1:0 Berkan-Ibrahim Cakir (6.), 2:0 Jos Homeier (24.), 3:0 Xelat Atalan (29.), 4:0 Xelat Atalan (44.), 5:0 Prince-Duah Yeboah (90.)