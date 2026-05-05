Wunstorf gelingt Befreiungsschlag gegen Ramlingen

– Foto: Gianluca Lönneker

Im Spitzenspiel des 29. Spieltags der Landesliga Hannover hat der 1. FC Wunstorf beim SV Ramlingen-Ehlershausen mit 2:0 gewonnen. Der Vierte bezwang den Zweiten, beendete damit eine Serie von vier Spielen ohne Sieg und fügte Ramlingen-Ehlershausen die erste Heimniederlage dieser Saison zu.

Für Wunstorf war die Partie auch eine Revanche für das Hinspiel, das trotz guter Leistung mit 2:3 verloren gegangen war. Damals entschieden Unkonzentriertheiten und die Effektivität des Gegners die Partie. Diesmal wollte Wunstorf zurück in die Spur, während Ramlingen-Ehlershausen nach der Niederlage in Eilvese wieder punkten wollte, um im Aufstiegsrennen Druck auf Hemmingen auszuüben.

„Nach nur fünf Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen war ausgerechnet das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Ramlingen genau die Aufgabe, die wir gebraucht haben, auch wenn sich das im ersten Moment vielleicht verrückt anhört. Aber genau solche Spiele liegen uns. Gegen einen Gegner auf absoluter Augenhöhe, der nicht ohne Grund dort oben in der Tabelle steht, war von Beginn an klar, dass wir eine Top-Leistung brauchen und genau das hat meine Mannschaft in Ramlingen auf den Platz gebracht“, erklärte Trainer Naim Gasmi.

In der 14. Minute musste Wunstorf eine erste kritische Phase überstehen. Ramlingen-Ehlershausen spielte einen Umschaltmoment gut aus, doch Marc Engelmann parierte zunächst den Abschluss und anschließend auch den Nachschuss. „Das war eine absolute Schlüsselaktion, die einen frühen Rückstand verhindert hat“, betonte Gasmi. Kurz darauf musste Kristiani Gjetaj angeschlagen vom Feld, für ihn kam Arlind Sadiku in die Partie.

Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. „Wir hatten unsere Momente, spielten sie aber nicht immer sauber zu Ende. Auf der anderen Seite verteidigten wir sehr diszipliniert, kompakt und mit hoher Konzentration. Vor allem Rückkehrer Ricardo Diaco hat unserer Defensive enorm viel Stabilität gegeben“, analysierte Gasmi.

Wunstorf setzte auf eine gut organisierte Defensive, wollte kompakt stehen und Druckphasen gemeinsam überstehen. Nach vorne schalteten die Gäste immer wieder zielstrebig um, besonders über Kapitän Zeki Dösemeci. „Dass es für Zeki Dösemeci kein normales Spiel war, hat man über 90 Minuten gespürt. Er hat sein Team mit einer herausragenden Leistung angeführt und gemeinsam mit Halil Aydemir defensiv enorm viel gearbeitet, Zweikämpfe geführt, Räume geschlossen und nach vorne immer wieder die entscheidenden Impulse gesetzt“, führte Gasmi aus. Dösemeci spielte gegen seinen künftigen Verein, zu dem er zur neuen Saison wechseln wird.

Nach dem Seitenwechsel wurde Wunstorf mutiger und klarer. In der 68. Minute fiel das 1:0. Nach starker Vorarbeit von Dösemeci traf Xelat Atalan mit seinem 29. Saisontor. In der 77. Minute kam Enes Demirsoy für den starken Armin Pjetrovic. Neun Minuten später folgte die Entscheidung. Nach einer Balleroberung schaltete Dösemeci sofort um, leitete den Angriff ein und setzte Atalan in Szene. Der behielt den Überblick und legte quer auf Jos Homeier, der zum 2:0 einschob. „Danach war die Erleichterung riesig“, so Gasmi. Wunstorf brachte das Spiel souverän zu Ende.

„Gerade aufgrund der starken zweiten Halbzeit, steht am Ende ein absolut verdienter Auswärtssieg beim Tabellenzweiten auf dem Zettel. Eine starke, reife und vor allem geschlossene Mannschaftsleistung“, resümierte Gasmi.