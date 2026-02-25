Wunstorf gegen Rehren und Arnum gegen Ihme-Roloven am Donnerstagabend 3 Verfolger vom Spitzenreiter sind gefordert, Wunstorf braucht Punkte im Kampf gegen den Abstieg von FD · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Arnum empfängt mit Ihme-Roloven einen direkten Konkurrenten – Foto: Mats Schlierf

Mit zwei Abendspielen startet die Bezirksliga Hannover 3 offiziell in die Rückrunde. Am Donnerstag (26. Februar, 19 Uhr) stehen gleich zwei richtungsweisende Nachholpartien des 16. Spieltages auf dem Programm – mit Auswirkungen sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.

Für Türkspor Wunstorf beginnt die zweite Saisonhälfte mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Der Tabellenfünfzehnte überwinterte mit lediglich acht Punkten und 62 Gegentoren – der schwächsten Defensive der Liga. Die Heimbilanz bietet bislang kaum Stabilität, zu häufig geriet die Mannschaft früh in Rückstand und verlor anschließend die Ordnung. Mit dem MTV Rehren reist hingegen eines der formstärksten Teams der Hinrunde an. Die Schaumburger stehen mit 30 Punkten auf Rang vier und haben sich insbesondere durch ihre defensive Stabilität ausgezeichnet. Nur 16 Gegentreffer in 15 Partien markieren einen Spitzenwert. Nach oben beträgt der Rückstand auf das Führungsduo aus Pattensen und Ihme-Roloven sechs Punkte – eine Distanz, die bei optimalem Rückrundenstart rasch schrumpfen kann.

Für Rehren wird es darauf ankommen, die Favoritenrolle seriös auszufüllen. Gerade gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel tat sich die Mannschaft in der Hinrunde phasenweise schwer, wenn Geduld und strukturiertes Ballbesitzspiel gefragt waren. Wunstorf wiederum benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht endgültig zu verlieren.