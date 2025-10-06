Wunstorf bezwingt Eilvese im Spitzenspiel

Der 1. FC Wunstorf hat seine beeindruckende Serie in der Landesliga Hannover fortgesetzt und auch das schwere Auswärtsspiel beim STK Eilvese für sich entschieden. Mit 2:1 (1:0) bezwang das Team von Trainer Naim Gasmi am Samstag den bis dahin Tabellenzweiten und rückt damit selbst auf Rang fünf vor – nur sieben Punkte hinter Spitzenreiter Hemmingen-Westerfeld.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine Mannschaft mit enormer Qualität, sowohl fußballerisch als auch emotional“, sagte Gasmi nach Abpfiff. „Beide Teams standen sehr gut gegen den Ball, die Zweikämpfe waren hart, aber weitgehend fair geführt. Es war ein echtes Topspiel, in dem keiner einen Zentimeter verschenkt hat.“

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wunstorf zunächst weiter den Druck. Als Jos Homeier im Strafraum zu Fall gebracht wurde, verwandelte Xelat Atalan den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0 (55.). Es war sein achter Saisontreffer.

Die Wunstorfer Mannschaft agierte von Beginn an strukturiert und diszipliniert. „Wir hatten einen klaren Matchplan, den meine Mannschaft über weite Strecken sehr diszipliniert umgesetzt hat“, so Gasmi. Besonders in der ersten Hälfte kontrollierten die Gäste das Spiel – mutig im Aufbau und effektiv im Abschluss. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Berkan-Ibrahim Cakir zur 1:0-Führung (45.+1).

Eilvese antwortet, Wunstorf verteidigt aufopferungsvoll

Ab der 70. Minute drehte Eilvese spürbar auf. „In dieser Phase waren wir etwas zu passiv und haben zu tief verteidigt. Dadurch bekam Eilvese im Mittelfeld zu viel Raum“, analysierte Gasmi. In der 83. Minute gelang den Gastgebern durch ein Traumtor von Nikos Elfert der Anschlusstreffer. „Da kann man nur gratulieren“, meinte Gasmi.

Der Treffer markierte den Beginn einer dramatischen Schlussphase. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Enes-Bayram Demirsoy (89.) musste Wunstorf die Nachspielzeit in Unterzahl überstehen. Schiedsrichter Niklas Schumann ließ über 13 Minuten nachspielen. Gasmi: „Die lange Nachspielzeit war außergewöhnlich, aber wir haben sie angenommen und mit großem Willen überstanden.“

Mit dem Auswärtssieg hat Wunstorf nun vier Siege in Serie eingefahren. Gasmi sah den Erfolg als Ergebnis mannschaftlicher Geschlossenheit: „Ich bin einfach stolz auf die Jungs. Sie haben den Matchplan umgesetzt, sind als Team aufgetreten und haben sich den Sieg durch Qualität, Kampfgeist und Zusammenhalt verdient.“

Der Trainer bleibt aber realistisch: „Wir wissen, dass wir in dieser Saison noch nichts erreicht haben. Aber vier Siege in Folge zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unser Ziel bleibt, so lange wie möglich die Liga spannend zu halten.“

STK Eilvese – 1. FC Wunstorf 1:2

STK Eilvese: Ole Schöttelndreier, Tim Meinhold (82. Deniz Cicek), Mohammed Bengharda, Ethan Hunter (46. Hussein Saade), Tom Mehlberg, Rodi Celik, Ioannis Gkegkprifti (89. Onur Capin), Nikos Elfert (90. Josua Rufidis), Lukas Schorler, Murat Saglam, Mohamad Saade - Trainer: Michael Elfert

1. FC Wunstorf: Danijel Zobenica, Daniel Stojanov, Kris-Lennart Müller, Riccardo Diaco, Zeki Dösemeci (76. Rezzan Bilmez), Berkan-Ibrahim Cakir, Lukas Hungier (90. Souley-Bright Kone), Tugrancan Singin (64. Richard Mensah), Xelat Atalan, Jos Homeier (79. Halil Aydemir), Enes-Bayram Demirsoy - Trainer: Naim Gasmi

Schiedsrichter: Niklas Schumann

Tore: 0:1 Berkan-Ibrahim Cakir (45.+1), 0:2 Xelat Atalan (55. Foulelfmeter), 1:2 Nikos Elfert (83.)

Gelb-Rot: Enes-Bayram Demirsoy (89./1. FC Wunstorf/)