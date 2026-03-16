Wunstorf behauptet Rang drei – Verfolger lassen Punkte

Symbolbild 1. FC Wunstorf (weiße Trikots) – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der 1. FC Wunstorf hat am 23. Spieltag der Landesliga Hannover beim TSV Godshorn mit 2:1 gewonnen. Damit blieb der Tabellendritte als einziger Verfolger des weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiters SC Hemmingen-Westerfeld erfolgreich. Der Tabellenzweite SV Ramlingen-Ehlershausen verlor überraschend beim TSV Mühlenfeld mit 1:2, während der Tabellenvierte STK Eilvese beim abstiegsgefährdeten HSC BW Schwalbe Tündern nicht über ein 1:1 hinauskam.

Die Gäste erwischten dennoch einen starken Start. „Wir hatten eine klare Spielstruktur, waren dominant im Ballbesitz und konnten den Gegner wie geplant in dessen Hälfte binden“, erklärte Trainer Naim Gasmi. Bereits in der siebten Minute brachte Enes-Bayram Demirsoy den Ball nach einem Eckball zur frühen Führung über die Linie.

Vor der Partie hatte sich Wunstorf auf schwierige Platzverhältnisse eingestellt. Zu Beginn präsentierte sich der Rasen noch in ordentlichem Zustand, mit zunehmender Spielzeit wurde der Boden jedoch schwerer zu bespielen und stellte beide Mannschaften vor Herausforderungen.

Wunstorf blieb in dieser Phase tonangebend und legte nach. In der 18. Minute erhöhte Xelat Atalan auf 2:0. Nach rund einer halben Stunde verlor der 1. FC Wunstorf jedoch etwas die Kontrolle über die Partie. Samir Kasumovic verkürzte in der 36. Minute auf 1:2. „Nach dem Gegentreffer, der aus einer Unstimmigkeit in unserer Defensive entstand, haben wir dann allerdings leider etwas den Faden verloren. Die Halbzeitpause kam uns daher ganz gelegen“, sagte Gasmi.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, auf dem zunehmend tiefen Boden jedoch nicht immer mit der nötigen Präzision. Kurz vor Schluss hatte Wunstorf die große Chance zur Entscheidung, als Atalan frei vor dem Tor auftauchte, jedoch am Torhüter der Gastgeber scheiterte. Auch Godshorn kam noch einmal gefährlich vor das Tor, ein Distanzschuss von Giesselmann verfehlte sein Ziel.

Gasmi zog nach dem Spiel ein positives Fazit. „Am Ende haben wir aufgrund unserer starken Anfangsphase und einer insgesamt entschlossenen Defensivarbeit in der zweiten Halbzeit die drei Punkte mitgenommen. Darauf können wir aufbauen, wissen aber auch, in welchen Bereichen wir uns wieder verbessern müssen.“

Für den 1. FC Wunstorf steht nun eine englische Woche an. Am Mittwoch, 18. März, tritt die Mannschaft im Viertelfinale des Bezirkspokals Hannover beim Bezirksligisten FC Bad Pyrmont Hagen an. Bereits am Freitagabend, 20. März, folgt in der Liga das nächste Spiel gegen den HSC BW Schwalbe Tündern.