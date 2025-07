Gelungenes Wochenende für den KFC. – Foto: Ralph Görtz

Wunschspieler kommt zum KFC Uerdingen – und trifft direkt Fans des KFC Uerdingen hatten an diesem Wochenende gleich zwei Mal Grund zur Freude. Zum einen haben die „Freunde und Förderer des KFC Uerdingen" am Samstagabend die Verpflichtung eines absoluten Wunschspielers der sportlichen Leitung bekannt gegeben.

Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, der in den vergangenen Wochen bereits am Training der blau-roten teilgenommen hatte, gehört nun auch offiziell zum Team des KFC Uerdingen. Zum anderen war da der siegreiche Test beim SV Schermbeck, einem ambitionierten Oberligisten aus Westfalen. 4:0 gewann die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr am Ende.

Benktib zeigt Torgefahr Der offensive Mittelfeldspieler Benktib empfahl sich in der vergangenen Saison vor allem beim Nachbarn TSV Meerbusch. Dort erzielte er in 16 Spielen elf Tore und legte fünf weitere vor – eine beeindruckende Statistik, wenn man bedenkt, dass er erst in der Winterpause nach Meerbusch gewechselt war. Seinen Torriecher stellte er auch in Schermbeck direkt unter Beweis, nach seiner Einwechslung gelang ihm per direktem Freistoß der Treffer zum 4:0-Endstand. Für Benktib ist es auch eine Rückkehr zum KFC, der in Barcelona geborene Mittelfeldspieler absolvierte in der Saison 2019/2020 zwölf Spiele in der A-Junioren-Niederrheinliga für den KFC.

Sa., 26.07.2025, 15:00 Uhr SV Schermbeck SV Schermbeck KFC Uerdingen KFC Uerdingen 0 4 Abpfiff Nicht nur mit Benktibs Leistung, sondern mit der der ganzen Mannschaft, war Stöhr sehr zufrieden. Man habe nun mit Wattenscheid und Schermbeck zwei ambitionierte Oberligisten geschlagen, das habe auch eine Signalwirkung für die Konkurrenz, sagt der Krefelder Chefcoach. „Solche Spiele gegen Gegner, die uns hoch anlaufen und selbst den Ball haben wollen, helfen uns enorm weiter.“

Rotationsmaschine im nächsten Test Für den Trainer war es insofern ein besonderes Spiel, weil er selbst einmal das Trikot des SV Schermbeck getragen hatte. „Ich fahre nur 15 Minuten, hatte also eine kurze Anreise“, sagte Stöhr. Ihn freut auch, dass er sich von einem Familienmitglied in nächster Zeit wohl keine dummen Sprüche anhören muss, schließlich spielt sein Bruder Christopher in Schermbeck.

Mi., 30.07.2025, 19:00 Uhr Wacker Obercastrop Wacker Obercastrop KFC Uerdingen KFC Uerdingen 19:00 PUSH