Wunschspieler kommt: Aschau nach elf Jahren zurück in der Bezirksliga

Der SV Aschau am Inn hat es geschafft und kehrt in der kommenden Saison in die Bezirksliga zurück. Ein Stück weit hat die Veilchen das gute Karma eingeholt: Schon in der Saison 2023/24 sah es lange so aus, als würde die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Deißenböck den Aufstieg schaffen, am Ende blieb Aschau aufgrund eines einzigartigen Fairplay-Moments in der Kreisliga. Ein Jahr später ist es geschafft und Aschau steigt als klarer Tabellenführer auf.

Neue Liga, neue Rolle: Aschau steht vor großer Aufgabe in der Bezirksliga Oberbayern Ost