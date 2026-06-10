»Wunschspieler«: Inter Amberg holt Kreisliga-Kapitän

Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck begrüßt mit Sven Weizer (links) noch einen weiteren Neuzugang am Steig. – Foto: SV Inter Bergsteig Amberg

Ausgebildet vom SV Raigering und von der JFG Amberg-Sulzbach West, spielte Weizer im Erwachsenenbereich bislang ausschließlich für die DJK Ursensollen. Gleich in seiner ersten Herrensaison war er ein gesetzter Stammspieler und Leistungsträger. Letztes Jahr stieg Weizer mit Ursensollen in die Kreisliga auf. Bereits in jungen Jahren übernahm er Verantwortung. Zuletzt trug er auch die Kapitänsbinde. Während die DJK dementsprechend einen sehr schmerzhaften Verlust beklagen muss, freut man sich im Lager des SV Inter Bergsteig auf den mittlerweile zehnten Sommerneuzugang: „Mit Sven bekommen wir einen Spieler, der trotz seines Alters schon sehr gute Erfahrungen sammeln konnte. Zudem ist er top ausgebildet, ballsicher und giftig gegen den Ball. Sven ist im Zentrum variabel einsetzbar und war ein absoluter Wunschspieler von uns. Wir freuen uns riesig, dass er sich für uns entschieden hat“, jubelt Sportlicher Leiter Nikolei Dürbeck, der außerdem den Verbleib von Daniel Kardos und Aboubacar Fanneh für die neue Saison verkünden kann.



Gleichzeitig hat sich auf der Abgangsseite noch etwas getan beim Nord-Bezirksligisten. So informiert der Funktionär: „Verabschieden müssen wir uns leider von noch von Sergej Hofmann und Stefan Meisel, die ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Danke für alles Geleistete bei uns.“ Zudem wird in der neuen Saison auch Erik Dulík nicht mehr für den Inter auflaufen. Der junge Tscheche spielte ein knappes Jahr am Steig, kam 22 Mal zum Einsatz und steuerte sechs Tore sowie vier Assists bei. „Somit sind die Kaderplanungen für diesen Sommer abgeschlossen“, so Dürbeck, der insgesamt zehn neue Spieler verpflichten konnte. Am kommenden Samstag, 13. Juni, bittet Trainer Markus Kipry zum Trainingsauftakt.