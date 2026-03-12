Wunschspieler Faß kommt zum SV Wörnitzstein/Berg

In einem spektakulären Transfercoup hat sich der SV Wörnitzstein-Berg die Dienste des talentierten Offensivspielers Lasse Faß gesichert. Der 23 -Jährige wechselt vom Lokalrivalen SC Tapfheim und wird ab sofort das Trikot der Roten tragen. Die Ablösesumme soll dem Vernehmen nach im rekordverdächtigen Bereich liegen, was die Ambitionen des SV Wörnitzstein-Berg in der kommenden Saison unterstreicht.

Faß, der als eines der größten Talente in der Region gilt, ist ein flexibler Angreifer, der sowohl auf den Flügeln als auch im Sturmzentrum eingesetzt werden kann. Seine besondere Stärke liegt in seiner Beidfüßigkeit, was ihn für Abwehrreihen schwer berechenbar macht. Darüber hinaus verfügt er über ein exzellentes Auge für den Mitspieler und eine beachtliche Torgefährlichkeit.