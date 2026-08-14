»Wunsch von Tim«: Gensichen wechselt aus Bamberg in die Regionalliga

Blitz-Abschied beim FC Eintracht Bamberg: Nach nur wenigen Wochen zieht es Offensiv-Talent Tim Gensichen weiter. Der 18-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem TSV Aubstadt an.
Der FC Eintracht Bamberg und Offensivspieler Tim Gensichen gehen künftig getrennte Wege. Der Stürmer, der erst zur laufenden Saison an den Fuchspark gewechselt war, hat mit seinen starken Leistungen schnell auf sich aufmerksam gemacht und das Interesse höherklassiger Vereine geweckt.
Tim Gensichen wird sich dem TSV Aubstadt anschließen und versucht, dort den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen.
Ein Wechsel, der bei Bambergs Trainer Patrick Sulewski gemischte Gefühle hinterlässt: „Aus sportlicher Sicht hätten wir gerne den gemeinsamen Weg mit Tim fortgesetzt. Der Wunsch zu einem Wechsel ging von Tim aus, seine Entscheidung akzeptieren wir letztendlich so.“
Das Sturmtalent war erst im Sommer mit der Empfehlung von 27 Toren in 25 U19-Bayernliga-Toren vom 1. FC Schweinfurt 05 nach Bamberg gewechselt. In der Jugend spielte er unter anderem beim TSV Großbardorf und der SpVgg Greuther Fürth.
Eintracht Bamberg war seine erste Station im Herrenbereich, und der Youngster brauchte scheinbar keine Anlaufzeit. Im Pokal traf Gensichen gegen Neudrossenfeld (nach Urteil 0:2) gleich doppelt und gegen Fortuna Regensburg gelang dem Stürmer das entscheidende 1:0.
Bamberg ist direkt am morgigen Samstag um 14 Uhr wieder im Einsatz. In der Bayernliga Nord erwartet der Tabellenzweite die Reserve von Jahn Regensburg. Aubstadt spielt bereits heute Abend: Um 19 Uhr gastiert die Macht im Grabfeld bei Jahn Regensburg.