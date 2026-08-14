»Wunsch von Tim«: Gensichen wechselt aus Bamberg in die Regionalliga 18-jähriger Stürmer wechselt nach starkem Saisonstart zum TSV Aubstadt +++ Wechselwunsch ging vom Spieler aus +++ Trainer Sulewski bedauert sportlichen Verlust: »Hätten den gemeinsamen Weg gerne fortgesetzt« von pm/btfm · Heute, 13:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Roith

Blitz-Abschied beim FC Eintracht Bamberg: Nach nur wenigen Wochen zieht es Offensiv-Talent Tim Gensichen weiter. Der 18-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem TSV Aubstadt an.

Der FC Eintracht Bamberg und Offensivspieler Tim Gensichen gehen künftig getrennte Wege. Der Stürmer, der erst zur laufenden Saison an den Fuchspark gewechselt war, hat mit seinen starken Leistungen schnell auf sich aufmerksam gemacht und das Interesse höherklassiger Vereine geweckt. Tim Gensichen wird sich dem TSV Aubstadt anschließen und versucht, dort den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen.

Ausgebildet in Großbardorf, Fürth und Schweinfurt: Gensichen geht in die Regionalliga Ein Wechsel, der bei Bambergs Trainer Patrick Sulewski gemischte Gefühle hinterlässt: „Aus sportlicher Sicht hätten wir gerne den gemeinsamen Weg mit Tim fortgesetzt. Der Wunsch zu einem Wechsel ging von Tim aus, seine Entscheidung akzeptieren wir letztendlich so.“ Das Sturmtalent war erst im Sommer mit der Empfehlung von 27 Toren in 25 U19-Bayernliga-Toren vom 1. FC Schweinfurt 05 nach Bamberg gewechselt. In der Jugend spielte er unter anderem beim TSV Großbardorf und der SpVgg Greuther Fürth.