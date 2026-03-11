Wundertüte trifft auf Bundesliga

– Foto: Foto Pfeifer

Die FT Kirchheim wird von ihrem eigenen Trainer als jugendliche "Wundertüte" beschrieben. Der VfB Rauenberg ist dagegen schon seit Jahren in der Spitzengruppe der Kreisliga Heidelberg etabliert. Und ihr Trainer kennt sich sogar im Profifußball aus. Das Aufeinandertreffen am Sonntag um 15 Uhr in Rauenberg wird für beide zum Test.

Der Coach gerät ins Schwärmen: "Der ganze Verein hat einen super Zusammenhalt. Viele Spieler kennen sich schon seit vielen Jahren." Er prophezeit: "Mit der jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft kann FT auf lange Sicht auch wieder im oberen Drittel angreifen." Der einzige Wehrmutstropfen für den Übungsleiter ist eine den Klubverantwortlichen schon lange bekannte Eigenart von "Kersche". Die durchgehenden Leistungsschwankungen der Mannschaft.

Heiko Rosenfelder war eigentlich schon in Fußballrente. Nach seinen letzten Engagement, in Mauer, hatte der 62-jährige genug. Es brauchte schon den Anruf eines besonderen Vereines, um den Altmeister nochmal aus der Reserve zu locken. Und genau ein solcher Club ist die FT Kirchheim. Der Coach ließ sich vom speziellen Geist der Freien Turner überzeugen. Heute, acht Monate später, sagt er: "Ich hätte nie gedacht, dass ich noch nochmal so Spaß am Fußball habe."

Läuft die Kugel gut, kann der Gegner zum Sparringspartner degradiert werden. Wie beim Rückrundenstart, als die Heidelberg Südstädter den Eberbacher SC mit 5:1 vom Platz fidelten. Kommt die Truppe dagegen schlechter ins Spiel, hängen schnell die Köpfe. So geschehen am vergangenen Sonntag. Hier war sie dem Heidelberger SC völlig unterlegen und verlor mit 1:6. "Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz, völlig ohne Energie", stellte Rosenfelder verblüfft fest.

Beschreibt Rosenfelder die größte Stärke seiner Elf, nennt er: "Meine Jungs lieben den Ball, geben ihn nur ungerne ab und wollen immer zocken." Und als größte Schwäche sagt er: "Meine Jungs lieben den Ball, geben ihn nur ungerne ab und wollen immer zocken."

Nun kreuzen die Freien Turner am Sonntag in Rauenberg auf. Und wieder wird sich den Anhängern die Frage stellen, die sie bereits die gesamte Runde begleitet. Was ist die wahre FT? Sind Spiele wie gegen den HSC nur ein Ausrutscher nach unten, oder sind Spiele wie gegen Eberbach nur ein Ausrutscher nach oben? "Wir sind die Wundertüte der Liga. Wir können an einem schlechten Tag gegen jeden verlieren. Aber an einem guten auch jeden schlagen", gibt sich zumindest Coach Rosefelder selbstbewusst.

Der VfB hat großen Respekt vor der FT

Knapp 15 Kilometer südlich, beim Gegner aus Rauenberg, ist die Qualität der FT nicht verborgen geblieben. "FT hat immer gute Zocker in der Mannschaft. Die Spieler sind konsequent in den Zweikämpfen. Das wird ein ganz hartes Stück Arbeit", spricht Trainer Nico Hillenbrand mit viel Respekt über den kommenden Gegner. Dennoch hat der 38-Jährige allen Grund zur Zuversicht. Der VfB ist ein echtes Schwergewicht in der Liga. Seit Hillenbrand zur Saison 2023/24 übernommen hat, landeten die Mannaberger nie schlechter als auf Rang 4.

Entsprechend selbstbewusst formuliert der Übungsleiter seine Ambitionen: "Wir stehen auf dem Relegationsplatz. Wenn man so lange oben dabei ist, will man natürlich auch bis zum Ende oben dabeibleiben", bekennt er selbstbewusst. Der bei der Sparkasse angestellte Familienvater hat ein Bundesligaspiel für Borussia Dortmund in der Vita stehen, gemeinsam mit Roman Weidenfeller, "Kuba" Blasczykowski oder Christian Wörns. In der Region Rhein Neckar spielte er beim SV Sandhausen und für den FC-Astoria Walldorf. Dass da Ansprüche bestehen erscheint klar.

Hinzu kommt, dass er mit Manuel Kaufmann eine Ideallösung als Co-Trainer an der Seite hat. "Manu und ich verstehen uns weit über das Fußballerische hinaus. Wir sind wirklich gute Freunde und tauschen uns über vieles aus", berichtet Hillenbrand. "Backes" wie Kaufmann zu Walldorfer Zeiten gerufen wurde, blickt ebenfalls auf eine imposante Karriere zurück. Der Eberbacher gehörte einst dem Regionalligakader der TSG Hoffenheim an. Zudem war er insgesamt in über 300 Spielen in der Oberliga aktiv.

Gegen Kirchheim müssen beide eine Antwort auf die Frage finden: Kann Rauenberg gegen gefährliche Gegner wie FT konsequent punkten? Dies wird ein Schlüsselelement auf dem möglichen Weg in die Landesliga sein. Gerade gegen die schwer einzuschätzenden Gegner können die Punkte am Ende das Zünglein an der Waage sein. Mit entsprechender Gegenwehr ist in jedem Fall zu rechnen.

Es wird also vieles zu beobachten geben am Sonntag auf dem Mannaberg. In jedem Fall ist ein ansehnliches Spiel zu erwarten. "Wir wählen in der Regel einen spielerischen Ansatz, wollen viel den Ball haben", betonen sowohl Rosenfelder als auch Hillenbrand. Letzterer schiebt lachend nach: "Auch wenn es uns die Plätze aktuell nicht ganz einfach machen."

Beachtlich, dass der Trainer noch extra die Arbeit des Physiotherapeuten Michael Klevenz erwähnt. "Michael macht die Spieler immer topfit. Das ist bei unserem kleinen Kader ein entscheidender Verdienst und auch für Sonntag wieder ein ganz wichtig."

Zusammenhalt wird eben großgeschrieben beim VfB Rauenberg. Ebenso wie bei der FT. Zusammenhalt und offensiver Fußball – eine hervorragende Kombination für den Amateurfußball.