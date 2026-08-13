Wundertüte Südwest – VSG II, Marienfelde und Friedenau oben?

Abu Njie (re) und sein Bruder Momar (Mi) sollen Altglienicke II in die Berlin Liga führen – Foto: Christof Lehner

Die Landesliga Staffel 1 startet mit reichlich Fragezeichen. Noch vor dem ersten Anpfiff sorgt der nachträgliche Abstieg von SF Kladow für Wirbel: Fortuna Biesdorf II bleibt am Grünen Tisch in der Liga. Sportlich fehlt ein klarer Favorit. VSG Altglienicke II, Stern Marienfelde, Hermsdorf, Friedenau und Türkiyemspor werden ebenso Chancen eingeräumt wie Aufsteiger Dersim. Besonders schwer einzuschätzen ist Berlin-Liga-Absteiger Südwest: Nach dem personellen Umbruch startet eine erfahrene, aber neu formierte Mannschaft als echte Wundertüte in die Saison.

Alle Transfers der Landesliga Staffel 1 Hier alle Spiele in der Übersicht. Anm: Statt SF Kladow spielt Biesdorf II beim BSV Dersim

Morgen, 19:00 Uhr SSC Südwest 1947 SSC Südwest FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 19:00 PUSH

Mit dem Berlin-Liga-Absteiger Südwest beginnt am Freitag die neue Saison. Nach einem größeren personellen Umbruch und Trainerwechsel sind die Steglitzer schwer einzuschätzen. Erfahrung ist hinzugekommen, allerdings muss sich die neu formierte Mannschaft erst finden. Mit Stern Marienfelde kommt gleich ein Gegner, der in der vergangenen Landesliga-Saison im oberen Tabellendrittel landet und auch diesmal zum erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter gehört. Für Südwest ist der Auftakt eine erste Standortbestimmung.

Einschätzung: Stern wirkt zunächst eingespielter, Südwest startet als Wundertüte

– Foto: Frank Arlinghaus

Sa., 15.08.2026, 15:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke II Friedenauer TSC Friedenau 15:00 PUSH

Berlin-Liga-Absteiger Altglienicke II mit Neucoach und Ex Regio-Trainer Abu Njie (Tasmania Berlin und Tennis Borussia) gehört zu den großen Unbekannten der Staffel. Als Reserve kann die VSG im Saisonverlauf möglicherweise auch von ihrem Regionalliga-Unterbau profitieren. Friedenau bringt dagegen die Konstanz einer starken Vorsaison mit und landet in der Landesliga weit vorne. In einer Staffel ohne klaren Favoriten dürfen sich die Friedenauer durchaus Hoffnungen auf eine gute Rolle machen. Verlieren mit Dominik Plohmann nicht nur eine Säule des Teams, sondern auch den Sohn des Trainers Thomas Plohmann genannt "Plohmi" an Berlin-Ligist SC Staaken Einschätzung: Ein Duell auf Augenhöhe – und gleich eine interessante Standortbestimmung.

So., 16.08.2026, 11:00 Uhr Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 BFC Preussen BFC Preussen II 11:00 PUSH

Grüner-Tisch-Aufsteiger Friedrichshagen (Dersim II muss trotz Meisterschaft wegen Regelfehler in den sauren Apfel beißen) nimmt den Schwung aus der erfolgreichen Bezirksliga-Saison mit in die neue Spielklasse. Mit Preussen II wartet allerdings sofort ein Gegner, der die Landesliga kennt und nach einer Saison im unteren Tabellendrittel diesmal möglichst früh Abstand zur Gefahrenzone gewinnen möchte. Trainer-Spezi Johann Gajda hat wieder den Staffelstab übernommen für Vahit Engin (berufliche Gründe). Für Friedrichshagen zeigt sich gleich zum Auftakt, wie schnell die Umstellung auf das höhere Niveau gelingt. Einschätzung: Preussen besitzt mehr Landesliga-Erfahrung, Friedrichshagen die Aufstiegseuphorie – völlig offen.

Veritas startet als Aufsteiger mit reichlich Selbstvertrauen in das Landesliga-Abenteuer. Charlottenburg-Wilmersdorf etabliert sich dagegen in der Vorsaison im Mittelfeld und weiß bereits, was in dieser Spielklasse verlangt wird. Für die Spandauer ist es ein erster Gradmesser, ob sich die Qualitäten aus der Bezirksliga unmittelbar übertragen lassen. Einschätzung: Die größere Landesliga-Erfahrung spricht leicht für Charlottenburg-Wilmersdorf.

So., 16.08.2026, 12:30 Uhr BSV Dersim 1993 BSV Dersim SF Kladow SF Kladow 12:30 PUSH

Anm.: Statt Kladow spielt Biesdorf II Dersim ist zurück in der Landesliga und will nach zwei Abstiegen in Folge und dem anschließenden Wiederaufstieg wieder nachhaltig nach oben. Perspektivisch zieht es den Verein zurück in die Berlin-Liga. Biesdorf II bekommt dagegen nach der Entscheidung im Fall Kladow unverhofft eine weitere Landesliga-Chance. Statt des sportlichen Abstiegs steht nun ein Neustart in derselben Spielklasse an. Einschätzung: Dersim bringt Aufstiegseuphorie und große Ambitionen mit und geht leicht favorisiert ins Spiel.

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf FC Internationale Berlin FC Inter II 13:00 PUSH

Hermsdorf gehört zu den Mannschaften, denen in der offenen Staffel einiges zuzutrauen ist. Der VfB beendet die vergangene Saison im Mittelfeld, könnte diesmal aber den Blick weiter nach oben richten. Auch Inter II (verliert Cheftrainer Yoshua Lüdke an die U19, es ersetzt ihn der aktuelle U16 Coach Leonidas Vassiliou-Enz) kommt aus dem Mittelfeld der Landesliga und ist als Reserve ohnehin nicht leicht einzuschätzen. Ein guter Auftakt könnte beiden früh Selbstvertrauen geben. Einschätzung: Hermsdorf besitzt vor eigenem Publikum leichte Vorteile.

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr BSV 1892 BSV 1892 Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor 13:00 PUSH

Ein echtes Topduell zum Auftakt. Der BSV 1892 gehört nach einer starken Vorsaison im oberen Tabellendrittel zum Kreis der Mannschaften, die nach oben schauen dürfen. Gleiches gilt für Türkiyemspor, das in der anderen Landesliga-Staffel ebenfalls weit vorne landet. Beide besitzen die Qualität, in einer Saison ohne klaren Favoriten eine gewichtige Rolle zu spielen. Einschätzung: Ein völlig offenes Duell zweier möglicher Kandidaten für die Spitzengruppe.