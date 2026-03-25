Wundertüte OTSV zaubert ein 2:2 gegen Tabellenzweiten SG Geest

Es war eine mutige Entscheidung, die Maik Gabriel am Samstagnachmittag treffen musste. Ohne die erfahrenen Stützen Johannes Bruns, Silas Barho und Kevin Czaja schickte der Coach eine Formation mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 21 Jahren ins Rennen. Die Mission: Einem der torgefährlichsten Team der Liga, der SG Geest 05, mit spielerischen Mitteln Paroli bieten.

Vom Anpfiff weg entwickelte sich am Bahndamm eine Partie, in der die Rollenverteilung überraschte. Die Hausherren agierten ruhig, abgeklärt und waren spielerisch die klar bessere Mannschaft. Geest hingegen verließ sich primär auf die physische Stärke bei Standards und die berüchtigten weiten Einwürfe in Tornähe.

„Leider fehlten uns vor dem Gehäuse oftmals noch der Mut und die letzte Entschlossenheit, um uns für das gute Spiel frühzeitig zu belohnen“, resümierte Manager Kai nacken-Hoffmann.. So ging es trotz Feldvorteilen mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Ein Doppelschlag weckt böse Erinnerungen

Die zweite Halbzeit begann für den OTSV mit einer kalten Dusche. In der 51. Minute segelte einer der gefährlichen Einwürfe der Gäste in den Strafraum. Nachdem der Ball wie in einem Flipperautomaten durch den Fünfmeterraum sprang, schaltete Luca Gehrts am schnellsten und drückte das Leder zum 0:1 über die Linie.

Nur zwölf Minuten später schien die Partie vollends in Richtung des Favoriten zu kippen. Jan-Martin Kuhrt legte sich den Ball bei einem Freistoß aus rund 17 Metern zurecht und hämmerte ihn unter die Latte. Während die Gäste jubelten, blieb bei den 87 Zuschauern ein großes Fragezeichen zurück: War der Ball beim 0:2 (63.) tatsächlich hinter der Linie? Danach schwebte allen Gelb-Blauen und Fans ein beklemmendes Déjà-vu vor den Augen.

Die schnelle Antwort und der verdiente Lohn

Wer nun einen Einbruch der jungen Osterrönfelder wie in der Vorwoche befürchtete, sah sich getäuscht. Quasi im Gegenzug verwertete Florian Kracht einen Abpraller zum psychologisch wichtigen 1:2-Anschluss (64.). Der OTSV blieb am Drücker und begeisterte seine Fans mit durchdachten Angriffskombinationen.

In der 71. Minute folgte der Höhepunkt: Marko Grbavac setzte zu einem sehenswerten Solo an, ließ zwei Gegenspieler stehen und traf aus 17 Metern flach zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase wäre sogar ein Heimsieg im Bereich des Möglichen gewesen, doch am Ende blieb es beim „Spatz in der Hand“.

„Aufgrund des gesamten Spielverlaufs war es vielleicht kein verdienter Heimsieg, da wir immer wieder Gefahr liefen, durch einen langen Ball den Lucky Punch zu kassieren“, ließ Kai Nacken-Hoffmann durchsickern. „Aber nach diesem unglücklichen Rückstand ist das ein riesiger Punkt für die Moral!“

Osterrönfelder TSV: Silas Jurkat-Einfeldt, Sören Müller (70. Jon Matti Truschkowski), Leif-Kilian Thomsen, Jannik Landtreter (85. Jacob Zuleger), Luca Wallschläger, Fabian Baltz (70. Jamie Liß), Mattis Lenz (79. Linus Ramaker), Marko Grbavac, Florian Samuel Kracht (70. Oliver Schmeling), Lorenz Billerbeck, Moritz Pannek.

Trainer: Maik Gabriel.

SG Geest 05: Ricco Wilkens, Sören Schmidt (79. Mats Henrik Claußen), David Freund, Maximilian Bartsch, Jan-Martin Kuhrt, Jorge Moeller, Tom Henrik Vollert, Hanno Hartz (77. Tewes Rohwedder), Alexander Maron, Luca Gehrts (89. Pascal Reschke), Luis Mathias Eggert.

Trainer: Holger Dobelstein.

Schiedsrichter: Martin Herpel.

Zuschauer: 87.

Tore: 0:1 Luca Gehrts (51.), 0:2 Jan-Martin Kuhrt (63.), 1:2 Florian Samuel Kracht (64.), 2:2 Marko Grbavac (71.).