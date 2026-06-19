Wundertüte Ehrenpromotion mit Wunder von Walferdingen

Die Walferdinger Fans freuten sich über den erstmaligen Aufstiegs ihres Clubs in die BGL Ligue – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

2) FC Etzella Ettelbrück — knapper Aufstieg: Etzella beendete die Saison knapp hinter Rümelingen und stieg ebenfalls direkt auf; die Mannschaft setzte sich vor allem durch drei bis vier starke Serien ab. Ettelbrück musste wie alle Aufstiegskandidaten bis zum Schluss bangen und profitierte von Ausrutschern der Konkurrenz.

1) US Rümelingen — Meister und Aufsteiger: Die US Rümelingen krönte eine gute Saison und sicherte sich am Ende den Meistertitel und damit den direkten Aufstieg. Unter dem scheidenden Trainer Christian Lutz zeigte die Mannschaft in der Rückrunde die formstärksten Phasen der Liga. Der stärkste Angriff der Luga war mit ausschlaggebend.

4) FC Résidence Walferdingen — Knappe und späte Siege: Walferdingen landete weit oben in der Tabelle und stellte mit Patrick Macedo den besten Torschützen der Liga, der der Mannschaft oft die nötigen Dreier bescherte. Am Ende gewann man in der Relegation und steigt erstmals in seiner Geschichte ins Oberhaus auf.

3) FC Wiltz 71 — starke Saison in der Relegation belohnt: Wiltz war über die Saison einer der Aufstiegsanwärter, verlor aber am letzten Spieltag seinen direkten Aufstiegsplatz nach einer Niederlage bei City. Insgesamt zeigte Wiltz viel Offensivpotenzial und erreichte sein Ziel am Ende mit einem Sieg in der Relegation.

5) SC Bettemburg — konstante Platzierung im Spitzenfeld: Bettemburg spielte eine konstante Saison, sammelte regelmäßig Punkte gegen direkte Konkurrenten und blieb bis zum Schluss im Rennen um die oberen Ränge, bis man das entscheidende letzte Spiel in Walferdingen (s.o.) verlor.

6) FC Luxembourg City — solides Mittelfeld mit Ambitionen: Nach einem vor einiger Zeit eingeleiteten Prozess zeigte Luxembourg City Stabilität und erreichte ein gutes Mittelfeldresultat und hatte stets Anschluss nach ganz ben; mit treffsicheren Stürmern blieb man gefährlich nach vorn.

7) US Feulen — konstant und unangenehm für Favoriten: Feulen holte viele Zähler und war besonders zuhause schwer zu schlagen; die Mannschaft zeigte gegen besser eingestufte Gegner wiederholt gute Leistungen und landete in der oberen Tabellenhälfte. Eine kompakte Teamleistung prägte eine gute Saison.

8) CS Fola Esch — Aufarbeitung und Stabilität: Absteiger Fola zeigte phasenweise gute Ansätze, sammelte solide Punkte und blieb lange oben dran; gelegentliche Formschwankungen verhinderten aber ein höheres Ziel. In einzelnen Duellen gegen Spitze und Keller bewies die Doyenne Wettbewerbsfähigkeit.

9) FC Monnerich — kampfstarkes Saisonfinale: Monnerich sicherte sich nach schwierigem Beginn den Klassenerhalt und damit eine Mittelfeldposition durch wichtige Heimsiege in der Rückrunde und entfaltete sein volles Potenzial, je länger die Saison dauerte. Die Mannschaft profitierte u.a. von wichtigen Siegen gegen direkte Kontrahenten.

10) FC The Belval Beles — junge Mannschaft mit Entwicklungspotenzial: Neuling Beles spielte eine solide Saison, zeigte vor allem aussichtsreiche Ansätze im Umschaltspiel und sammelte genug Punkte für einen einstelligen Tabellenplatz. Perspektivisch gilt es, die Konstanz über 30 Spieltage zu verbessern.

11) FC Berdenia Berburg — wechselhafte Saison: Berbourg pendelte zwischen guten Ergebnissen und unerwarteten Ausrutschern; das Team zeigte Phasen, in denen es an die oberen Plätze anschließen konnte, aber nicht durchgehend. Einige Unentschieden und späte Gegentore kosteten wertvolle Zähler.

12) FC Marisca Mersch — Klassenerhalt mit Verbesserungspotenzial: Marisca hatte mit dem Niveau der Liga zu kämpfen, sammelte aber wichtige Punkte und stellte mit Ken Schmitz einen der produktiveren Offensivspieler. Die Erfahrung aus der Saison sollte als Grundlage für gezielte Verstärkungen dienen.

13) FC Lorentzweiler — defensiv wenig stabil, offensiv zu selten effizient: Lorentzweiler fand in engen Spielen zu selten Antworten und hielt sich dadurch erst über die Relegation in der Liga; Claudio Borges Furtado lieferte als Torschütze wichtige Beiträge.

14) FC Koeppchen — kampfstark, aber zu inkonstant: Koeppchen zeigte phasenweise große Moral (einige Überraschungssiege), blieb aber zu häufig hinter den Möglichkeiten zurück, sodass am Ende nur ein Platz in der Abstiegsrelegation heraussprang, welche man aber im Derby gegen den CSG erfolgreich bestritt. Die Mannschaft hatte gute Ansätze, die eigentlich in einer ruhigeren Saison hätten münden können.

15) FC Schifflingen 95 — Abstiegskampf und Sorgen: ein personell begrenztes Schifflingen geriet früh in den Abstiegskampf, kämpfte bis zuletzt um den Klassenerhalt, hatte aber am Ende zu viele Niederlagen, um gänzlich mitzuhalten. Die Rückrunde brachte einige knappe Spiele, die nicht zu ihren Gunsten ausgingen.

16) FC Alisontia Steinsel — schwierige Saison endet mit Abstieg: Steinsel hatte eine harte Spielzeit und landete auf dem letzten Tabellenplatz; der Klub hatte die schwächste Offensive als auch Defensive und muss sich im Prinzip neu erfinden, um in der kommenden Spielzeit eine Klasse tiefer konkurrenzfähiger zu sein.