Wundersame Wandlung: Altdorf sichert sich den vierten Sieg in Folge Mit dem 3:2-Sieg bei der SG Freistett/Rheinbischofsheim kletterte die Mannschaft von Sebastian Metzger auf Rang acht

Es folgte eine wundersame Wandlung mit vier Siegen in Folge in Gestalt des früheren Trainers Christoph Oßwald, der sich reaktivieren ließ, wie Florian Karl, stellvertretender Vorsitzender und Schütze des Siegtors am Sonntag, erklärte. "Natürlich strotzten wir nach dem Abstieg nicht vor Selbstvertrauen", so Karl. In chaotischen Wochen übernahm er das Amt des Co-Trainers, bekam es zeitlich aber nicht gebacken. So trat man an Oßwald heran. "Seitdem läuft es wieder", sagte Karl. "Die Mannschaft nimmt es gut an, das Selbstvertrauen ist zurückgekehrt. Wir haben an einigen Stellschrauben gedreht, damit wir nicht mehr so viele Gegentore fressen."