Wunder Wannsee fast vollbracht - Keller-Showdown naht

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3 sorgt der FV Wannsee mit einem 13:0-Sieg für Aufsehen – und drängt Lichtenberg 47 II nach dessen bitterem Last-Minute-K.o. gegen Heinersdorf aus den Aufstiegsrängen. Im Abstiegskampf wird am letzten Spieltag ein packendes Drama zwischen Meteor II, Heinersdorf und BW Spandau erwartet - Alle Begegnungen des 30.Spieltags in der Nachschau

