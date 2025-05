„Wunder von Haching“ vor 25 Jahren – Als Haching die Bayern zum Meister machte

Es gibt Tage im Leben eines Sportlers, die man nie vergisst. Und so manches Datum bleibt für die Ewigkeit. Der Samstag, der 20. Mai 2000, war so ein Tag. Und ein Datum, das in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga einging. Weil die „kleine“ SpVgg Unterhaching, der „Dorfverein“, für eine Sensation sorgte und damit die Deutsche Meisterschaft entschied.

Im Hachinger Sportpark war an diesem Samstag, am letzten Spieltag der Saison 1999/2000, alles für die Meisterfeier des Tabellenführers Bayer Leverkusen gerichtet. Bayerisch-weiß-blauer, Himmel, volles Haus und die Meisterschale, die der damalige DFB-Präsident Egidius Braun mitgebracht hatte, glänzte auf der Tribüne. Es war das Original, die Kopie stand im Münchner Olympiastadion, wo der FC Bayern 3:1 gegen Werder Bremen gewann.

Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler und Manager Rainer Calmund marschierten schon mal an der Schale vorbei – „die gehört nach dem Spiel uns“, waren sie sich so sicher. Klar: Bayer war Tabellenführer, ein Punkt hätte zur ersten Deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte gereicht. Und auch Trainer Christoph Daum war vom Erfolg gegen seinen „Lehrling“ Lorenz Köstner (war beim Titel 1992 mit dem VfB Stuttgart sein Co-Trainer) überzeugt: „Wir machen in Haching alles klar. Basta“, stellte er vor dem Anpfiff klar.

Michael Ballack sorgt für die Führung, Oberleitner erhöht per Kopf

Es war ein total irrer Nachmittag: Michael Ballack hatte Haching nach einer Flanke von Danny Schwarz mit einem Eigentor in Führung gebracht (20.), ehe in der 73. Minute die große Stunde des Traum-Duos Jochen Seitz/Markus Oberleitner schlug: Seitz, in seinem letzten Spiel für Haching, flankt auf Oberleitner und der köpft zum 2:0 ein. Ausgerechnet „Obi“, der in seiner Bayern-Zeit (1996/97) kein einziges Punkspiel für die „Roten“ bestritt: „Und jetzt mache ich sie zum Meister“. Er hatte es vor dem Spiel versprochen…

„Klar, das war ein Highlight, nicht nur meiner Karriere, sondern für die ganze Mannschaft. Ein Spiel, das man nie vergisst, dafür spielt man Fußball“, sagt der heute 51-Jährige. Er erinnert sich auch noch an die Glanztaten eines 21-jährigen Torwarts, der in seinem erst siebten Bundesligaspiel die Leverkusener Stars mit einer Reihe von Glanztaten zur Verzweiflung brachte: „Das war eine Superleistung von Gerhard Tremmel“.

Bayern-Kapitän Stefan Effenberg hält die Meisterschale in den Händen

Auch Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sah das so – und drückte Tremmel zu später Stunde bei der gemeinsamen Meisterfeier in der „Alten Gärtnerei“ in Taufkirchen sogar kurz die (echte) Meisterschale in die Hand.

Es war eine denkwürdige Feier, zu der der kürzlich verstorbene Bayern-Vizepräsident Fritz Scherer die „Meistermacher“, die noch im VIP-Raum des Sportparks feierten, zu später Stunde kurzfristig eingeladen hatte – während rund 500 Bayern-Fans, die zum Dankesagen spontan nach Haching gekommen waren, die SpVgg-Stars feierten und Stücke aus dem Stadionrasen schnitten.

Journalisten ohne Handys mit Kamerafunktion auf der Meisterfeier

Heutzutage völlig undenkbar: Ein paar wenige Journalisten, die die SpVgg die Saison über eng begleitet hatten, durften mit zur Meisterfeier. War aber auch „ungefährlich“ für die Protagonisten, weil es damals noch keine Handys mit Kamerafunktion gab…

Die Hachinger feierten fröhlich mit den Bayern – aber einer fehlte. Und zwar ausgerechnet der Vater des Erfolgs: Coach Lorenz Köstner, von den Zuschauern gerade zum „Ass des Monats“ gewählt, saß im ZDF-Sportstudio in Mainz– und kam erst um 3 Uhr morgens nach Hause, da der Flieger wegen des Nachtflugverbots in München in Stuttgart landen musste. Da gab’s auch für einen „Meistermacher-Trainer“ keine Ausnahme. Nur ein paar Stunden später gingen die Feierlichkeiten weiter: Auf Einladung von Schatzmeister Toni Schrobenhauser (†2022) flogen die ganze Mannschaft. Trainer-, Betreuerteam und Präsidium nach Ibiza. Es war der krönende Abschluss einer unglaublichen Saison, die der „Abstiegskandidat Nummer 1“ auf Platz 10 beendete.

Hachings Abstieg folgt nur ein Jahr später

Ein Jahr später gab’s Tränen in Unterhaching. Der Deutsche Hallenmeister von 2001 stieg am 19. Mai 2001 nach dem 3:5 auf Schalke ab. Es war das letzte Spiel im Gelsenkirchner Parkstadion sowie das 68. und letzte Spiel der SpVgg in der Bundesliga. Und das ist jetzt auch die letzte Folge der Haching-Serie im Münchner Merkur.