Wulsdorf dreht Rückstand und startet mit Sieg in die Vorbereitung

Der TSV Wulsdorf ist mit einem 3:1-Auswärtssieg beim SFL Bremerhaven in die Saisonvorbereitung gestartet. Gegen den Vizemeister der vergangenen Kreisliga-Saison, der den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp verpasst hatte, zeigte die Mannschaft von Beginn an ein bestimmendes Spiel.
Wulsdorf hatte über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr vom Spiel, ließ den Ball gut zirkulieren und kam immer wieder in aussichtsreiche Positionen. Im letzten Drittel fehlte zunächst jedoch die nötige Konsequenz, sodass die guten Ansätze ohne zählbaren Ertrag blieben.
Gegen den Spielverlauf geriet der TSV in Rückstand. Die Reaktion darauf fiel positiv aus: Obwohl die Mannschaft nach einer Gelb-Roten Karte über weite Strecken der zweiten Halbzeit in Unterzahl agieren musste, wurden die Abläufe zunehmend klarer. Die Inhalte aus den ersten Wochen der Vorbereitung griffen zusehends, Wulsdorf agierte mutiger und traf im letzten Drittel die besseren Entscheidungen.
Saikou Jaiteh Njie glich zunächst aus. Für den emotionalen Höhepunkt der Partie sorgte anschließend Andre Nagel, der ausgerechnet an seinem Geburtstag zum zwischenzeitlichen 2:1 traf. Okan Samanci stellte schließlich den 3:1-Endstand her, mit dem Wulsdorf die Partie trotz der langen Unterzahl noch drehte.
Für den TSV war es das erste gemeinsame Testspiel mit zahlreichen neuen Spielern und einem neuen Trainerteam. Das Ergebnis rückte dabei aus Sicht der Mannschaft in den Hintergrund – im Vordergrund standen die positiven Erkenntnisse, auf denen in den kommenden Wochen aufgebaut werden soll.
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