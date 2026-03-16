Wulkotte verlässt Meppens U23 nach acht Jahren und 150 Spielen

Der SV Meppen II verliert zum Saisonende eine seiner prägenden Figuren. Nach acht Jahren, 150 Einsätzen und als aktuell dienstältester Spieler verlässt Jan „Wulle“ Wulkotte die U23 und schließt sich, wie auch Joe Klopper und Daniel Benke, dem SC Spelle-Venhaus an.

Mit Jan Wulkotte verabschiedet die U23 des SV Meppen einen Spieler, der über Jahre hinweg zu den Konstanten der Mannschaft gehörte. Insgesamt acht Jahre stand der Mittelfeldspieler für die „Zwote“ auf dem Platz und absolvierte 150 Spiele in Blau-Weiß. Damit ist er der Spieler mit den drittmeisten Einsätzen in der Geschichte der Meppener U23.

Wulkotte hatte zuvor bereits die Jugend des SV Meppen von der U15 bis zur U19 durchlaufen, ehe er den Schritt in die zweite Mannschaft machte. In seiner Zeit bei der U23 erlebte er zahlreiche sportliche Höhen und Rückschläge mit.

Nach drei knapp verpassten Aufstiegen in der Bezirksliga gelang schließlich eine erfolgreiche Aufstiegssaison. In der darauffolgenden Landesligaspielzeit stoppte ihn jedoch eine größere Verletzung, die eine einjährige Pause zur Folge hatte.

Nach seiner Rückkehr folgte für Wulkotte das erste Spiel in der Oberliga. Den Sprung von der Bezirksliga bis in die Oberliga meisterte er laut Verein ohne Probleme. Unter Trainer Tobi Bartels entwickelte er sich in zwei Spielzeiten zu einer festen Größe und hatte Anteil daran, dass die U23 den Klassenerhalt in der Oberliga sichern konnte.

Wechsel nach Spelle-Venhaus

Mit seinem Einsatz und seiner Einstellung ging Wulkotte laut Verein stets voran. Auch nach dem Abschied von Trainer Tobi Bartels gehörte er zu den ersten Spielern, die ihre Zusage für die neue Saison gegeben hatten und beteiligte sich maßgeblich am Umbruch der jungen Mannschaft.

Zum Saisonende endet nun seine Zeit beim SV Meppen II. Gemeinsam mit Joe Klopper und Daniel Benke wechselt Wulkotte zum SC Spelle-Venhaus. Der Schritt hängt auch mit seinem Studium in Münster zusammen. Der Verein verabschiedete seinen langjährigen Spieler mit Dank für seinen Einsatz und besten Wünschen für die Zukunft.