Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wulftange rettet BW Hollage spät
BW Hollage II gleicht in der Nachspielzeit zum 2:2 gegen den SC Glandorf aus
In einem bis zum Schluss spannenden Duell der Bezirksliga haben sich BW Hollage II und der SC Glandorf mit 2:2 (0:1) getrennt. Die Gastgeber bewiesen dabei in der Schlussphase Moral und retteten in der Nachspielzeit noch einen Punkt.
Der SC Glandorf erwischte den besseren Start und ging kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Melvin Kuhn sorgte mit seinem Treffer für die 1:0-Pausenführung der Gäste.
Die Gastgeber erhöhten Mitte der zweiten Halbzeit den Druck und wurden in der 72. Minute belohnt: Lukas Schnieder gelang derAusgleich zum 1:1.
In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Glandorfs Trainer Thomas Raske brachte frische Kräfte und wechselte Dennis Trautmann und Jost Hölscher ein. Kurz darauf schlugen die Gäste erneut zu: Hendrik Hörstkamp-Tovar brachte den SC Glandorf in der 82. Minute mit 2:1 in Führung.
Hollage gab sich jedoch nicht geschlagen und drückte auf den erneuten Ausgleich. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit belohnt. Mirko Wulftange traf zum viel umjubelten 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit einen späten Punkt.
Mirko Wulftange erzielt den späten Ausgleichstreffer für BW Hollage. – Foto: Fupa
"Wir haben von Beginn an nicht so ins Spiel gefunden. Das Spiel war insgesamt sehr zerfahren. Am Ende müssen wir die Führung über die Zeit bringen,“ sagte uns Matthias Hohenbrink (SC Glandorf).
Insgesamt war es ein Spiel, in dem beide Mannschaften nicht mit offenem Visier nach vorne spielen wollten. Glandorf hat immer wieder Nadelstiche gesetzt, auf Fehler bei uns gelauert und uns zweimal bestraft. Aus meiner Sicht geht das Unentschieden mit unserem späten Ausgleich aber in Ordnung für unsere Bemühungen über die gesamten 90 Minuten, die aus meiner Sicht am Ende ausgeglichen waren bei den Spielanteilen. Auch wenn Glandorf vielleicht 1-2 Torchancen mehr hatte ein leistungsgerechtes Remis. Wir sind sehr froh über unseren ersten Punktgewinn, der auch für die Moral sehr wichtig war," lautet das Statement von Tim Schindler (BW Hollage).