Wulftange rettet BW Hollage spät BW Hollage II gleicht in der Nachspielzeit zum 2:2 gegen den SC Glandorf aus von Michael Eggert · Gestern, 21:14 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Detlev Drobeck

In einem bis zum Schluss spannenden Duell der Bezirksliga haben sich BW Hollage II und der SC Glandorf mit 2:2 (0:1) getrennt. Die Gastgeber bewiesen dabei in der Schlussphase Moral und retteten in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Der SC Glandorf erwischte den besseren Start und ging kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Melvin Kuhn sorgte mit seinem Treffer für die 1:0-Pausenführung der Gäste. Die Gastgeber erhöhten Mitte der zweiten Halbzeit den Druck und wurden in der 72. Minute belohnt: Lukas Schnieder gelang derAusgleich zum 1:1.

In der Schlussphase nahm die Partie noch einmal Fahrt auf. Glandorfs Trainer Thomas Raske brachte frische Kräfte und wechselte Dennis Trautmann und Jost Hölscher ein. Kurz darauf schlugen die Gäste erneut zu: Hendrik Hörstkamp-Tovar brachte den SC Glandorf in der 82. Minute mit 2:1 in Führung. Hollage gab sich jedoch nicht geschlagen und drückte auf den erneuten Ausgleich. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der sechsten Minute der Nachspielzeit belohnt. Mirko Wulftange traf zum viel umjubelten 2:2 und sicherte seiner Mannschaft damit einen späten Punkt.

Mirko Wulftange erzielt den späten Ausgleichstreffer für BW Hollage. – Foto: Fupa