Wüstenrot feiert 5:1 Auswärtssieg

0:1 Michael Ruß 8', 0:2 Besfort Isufi 34', 1:2 Raphael Kunz 44', 1:3 Besfort Isufi 61', 1:4 Hendrik Beckmann 62', 1:5 Eric Glaeske 71'

Unser FVW kommt beim TSV Lehrensteinsfeld zu einem ungefährdeten 5:1 Auswärtssieg.

Die Gastgeber konnten die Partie durch erbittertes Verteidigen im ersten Durchgang eng gestalten.

In der zweiten Hälfte sorgte der FVW dann für klare Verhältnisse und fährt somit auch in der Höhe verdient die nächsten drei Punkte ein.

Nun heißt es diese Woche im Training Gas zu geben und sich optimal auf den kommenden Gegner den FC Obersulm vorzubereiten.

Mit dem FC Obersulm erwartet unsere Mannschaft der nächste Härtetest im Waldstadion.

*** Vorschau ***

Sonntag 02.11. // 14:00 Uhr

FV Wüstenrot vs. FC Obersulm

Kommt zahlreich ins Waldstadion und unterstützt unsere Mannschaft bei der Mission Heimsieg.

Euer

FV Wüstenrot

#diemachtausdemwald

#wirfüreuchundihrfüruns