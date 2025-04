Wüst verlängert bei Frintrop, Budberg wartet im Topspiel

Hansi Wüst ist erst seit ein paar Jahren bei Frintrop als Sportchef aktiv - trotzdem feierte er schon einige Erfolge mit seinem Verein. Sein wohl größter Triumph war der Aufstieg in die Oberliga, wo es auch in der kommenden Spielzeit wieder hin soll.

Egal wo es in der kommenden Saison weitergeht für Frintrop - Wüst wird dabei sein, denn der Sportchef verlängerte seinen Vertrag beim Landesligisten. "Es waren lange und intensive Gespräche. Aber wir haben uns geeinigt die gute Zusammenarbeit fortzusetzen. Der Verein will noch mehr in den eigenen Nachwuchs investieren, damit die Erste Mannschaft davon profitiert. Genau mit dieser Philosophie kann ich mich voll und ganz identifizieren. Da habe ich richtig Lust weitermitzuwirken und freue mich, dass es zur Vertragsverlängerung gekommen ist", sagte er dem RevierSport.

Auch wenn der Sportchef sowohl in der Oberliga, als auch in der Landesliga weiter macht, wäre ihm eine weitere Oberliga um einiges lieber. "Die Landesliga macht Spaß. Aber, klar: Wer einmal in der Oberliga gespielt hat, will dorthin gerne zurück. ETB, KFC, vielleicht Schonnebeck, wenn sie nicht aufsteigen, dass sind alles Gegner auf die wir uns dann wieder freuen dürften. Eine tolle Sache für die Jungs und ganz Frintrop", erklärte Wüst.