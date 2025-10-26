Würzinger & Götzer schießen SVS II zum Sieg, Deandorf souverän

Die U23 des SV Schalding-Heining hat am Sonntagnachmittag ein Ausrufezeichen gesetzt und auf heimischem Platz einen verdienten 2:0-Erfolg über den SV Hofkirchen eingefahren. Mit dem Sieg belohnen sich die Grün-Weißen für einen reifen Auftritt und springen in der Tabelle auf Rang 6. Die Mannschaft hat damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte endgültig hergestellt und kann den Blick weiter nach vorne richten. Für Hofkirchen hingegen wird die Lage zunehmend ernster: Der SVH bleibt auf Platz 14 hängen, steckt weiter im Tabellenkeller fest und verpasst erneut einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg.

Auch im zweiten Spiel des Nachmittags gab es ein klares Signal - allerdings in Richtung Aufbruchstimmung: Der TSV Oberdiendorf holte beim SV Bischofsmais einen souveränen 4:1-Auswärtssieg. Von Beginn an präsentierte sich die List-Elf griffig, zielstrebig und effektiv im letzten Drittel. Mann des Tages war Fabian Schwarz, der mit einem beeindruckenden Dreierpack zum dominanten Gesicht der Partie wurde und die Heimelf nahezu im Alleingang zerlegte. Während Bischofsmais auf einem direkten Abstiegsplatz verharrt und defensiv erneut große Baustellen offenbarte, darf Deandorf durchatmen: Mit dem Dreier klettert der TSV auf Platz 8 und schiebt sich mitten hinein ins gesicherte Tabellenmittelfeld.