Würzinger & Götzer schießen SVS II zum Sieg, Deandorf souverän

Die U23 des SV Schalding-Heining hat am Sonntagnachmittag ein Ausrufezeichen gesetzt und auf heimischem Platz einen verdienten 2:0-Erfolg über den SV Hofkirchen eingefahren. Mit dem Sieg belohnen sich die Grün-Weißen für einen reifen Auftritt und springen in der Tabelle auf Rang 6. Die Mannschaft hat damit den Anschluss an die obere Tabellenhälfte endgültig hergestellt und kann den Blick weiter nach vorne richten. Für Hofkirchen hingegen wird die Lage zunehmend ernster: Der SVH bleibt auf Platz 14 hängen, steckt weiter im Tabellenkeller fest und verpasst erneut einen Befreiungsschlag im Kampf gegen den Abstieg.
Auch im zweiten Spiel des Nachmittags gab es ein klares Signal - allerdings in Richtung Aufbruchstimmung: Der TSV Oberdiendorf holte beim SV Bischofsmais einen souveränen 4:1-Auswärtssieg. Von Beginn an präsentierte sich die List-Elf griffig, zielstrebig und effektiv im letzten Drittel. Mann des Tages war Fabian Schwarz, der mit einem beeindruckenden Dreierpack zum dominanten Gesicht der Partie wurde und die Heimelf nahezu im Alleingang zerlegte. Während Bischofsmais auf einem direkten Abstiegsplatz verharrt und defensiv erneut große Baustellen offenbarte, darf Deandorf durchatmen: Mit dem Dreier klettert der TSV auf Platz 8 und schiebt sich mitten hinein ins gesicherte Tabellenmittelfeld.
Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Das war auch in der Höhe ein verdienter Sieg für Oberdiendorf. Mit ihrem schnellen Umschaltspiel waren sie über die gesamte Spielzeit die gefährlichere Mannschaft. Wir waren zwar bemüht, hatten aber einfach zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive. Dazu kommen zu viele Ballverluste, die ein ums andere Mal eiskalt bestraft wurden.“
Sebastian List (Spielertrainer TSV Oberdiendorf): "Wir haben heute von der ersten Minute an das Spiel bestimmt und haben auch in der Höhe verdient gewonnen. Selbst der Ausgleich Mitte der ersten Halbzeit durch einen Abstimmungsfehler konnte uns nicht aus der Bahn werfen. Wir waren heute körperlich und mental voll auf der Höhe und haben uns für den Aufwand vollstens belohnt."
Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding II): "Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir das Spiel klar dominiert, das Tempo bestimmt und unser Spiel konsequent durchgezogen. Folgerichtig stand am Ende ein völlig verdienter 2:0-Heimsieg auf der Anzeigetafel. Vom Gast kam abgesehen von ein paar Standardsituationen im zweiten Durchgang wenig. Insgesamt haben wir die Partie äußerst abgeklärt und erwachsen zu Ende gespielt und uns die drei Punkte verdient gesichert."
Alexander Fürst (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Schalding ging durch eine verunglückte Flanke mit 1:0 in Führung. Torchancen waren in der ersten Hälfte eher Mangelware. Im zweiten Durchgang verpasste es Schalding frühzeitig den zweiten Treffer zu erzielen. Insgesamt ein verdienter Sieg für Schalding, weil wir in der Offensive zu wenige gefährliche Aktionen kreiert haben."