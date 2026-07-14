Würzburgs nächster Neuer: Bundesliga-Erfahrung & international erprobt

Trainer Michael Schiele (li.) begrüßt Nathan de Medina am Dallenberg. – Foto: FWK

Rund um das Testspiel am vergangenen Samstag gegen den West-Regionalligisten SG Wattenscheid (4:1) haben die Würzburger Kickers ihren nächsten Neuzugang der Öffentlichkeit vorgestellt: Nathan de Medina kommt an den Dallenberg. Der 28-jährige Innenverteidiger kommt aus der zweiten belgischen Liga von Olympique Charleroi nach Unterfranken.

Ausgebildet wurde der ehemalige belgische U21-Nationalspieler bei RSC Anderlecht, ehe sein Weg über Arminia Bielefeld zu Eintracht Braunschweig und damit direkt zu Trainer Michael Schiele führte: "Ich kenne Nathan aus unserer gemeinsamen Zeit in Braunschweig. Außerhalb des Platzes ist er ein ruhiger Typ, aber auf dem Rasen brennt er. Nathan bringt eine gehörige Portion Physis, Power und Bissigkeit in unser Defensivspiel. Perfekt für die dritte Liga", so der Würzburger Chefcoach. In Bielefeld kam de Medina von 2020 bis 2022 in zwei Jahren ingesamt 34 Mal in der Bundesliga zum Einsatz.

Nathan de Medina selbst lässt in einer Pressemitteilung ausrichten: "Ich habe die Zeit unter Michael Schiele sehr positiv in Erinnerung. Ich freue mich, nach Würzburg zu kommen, das Team kennenzulernen und mit den Kickers eine gute Saison zu spielen."