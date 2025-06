Würzburger Kickers verpflichten weiteren Torwart

Die Würzburger Kickers haben die nächste offene Position im Torhüter-Team besetzt: Nick Guttenberger wechselt vom Oberpfälzer Bayernligisten ASV Neumarkt an den Dallenberg. Der 21-jährige Schlussmann hat beim FWK unterschrieben und ist damit der zweite Torwart für die kommende Spielzeit. Vergangene Woche hatte Johann Hipper seinen Vertrag bei den "Rothosen" verlängert und dürfte damit als Nummer eins in die neue Spielzeit gehen. Vincent Friedsam hatte sich Anfang April einen Kreuzbandriss zugezogen und wird wahrscheinlich in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen können.

Nick Guttenberger war in den vergangenen drei Spielzeiten Stammtorhüter des ASV Neumarkt in der Bayernliga Nord und absolvierte dabei 101 Pflichtspiele. Seine fußballerische Ausbildung begann er bereits 2009 beim BSC Woffenbach, in der Saison 2017/18 wechselte er dann nach Neumarkt. Mit konstant starken Leistungen und großem Entwicklungspotenzial überzeugte der junge Keeper nicht nur in der Liga, sondern auch die Sportliche Leitung der Kickers. Für die Neumarkter ist der Abgang ihres Stammtorhüters und Eigengewächs selbstredend ein großer Verlust.



"Nick ist ein junger, talentierter Torhüter mit einer starken Ausbildung und bereits beachtlicher Erfahrung im Herrenbereich. Er bringt viel Potenzial mit, ist ehrgeizig und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns", erklärt Würzburgs Sportdirektor Sebastian Neumann.



"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei den Kickers. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben. Ich möchte mich hier weiterentwickeln, von meinen Mitspielern lernen und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen", gibt Nick Guttenberger in einer vom Verein verschickten Pressemitteilung zu Protokoll. Der Keeper ist damit nach Eroll Zejnuallahu, Liam Omore, Dominic Schmidt und Cherif Cisse der fünfte Sommerneuzugang am Dallenberg.