Würzburger Kickers: Identifikationsfigur Neumann bleibt Sportdirektor

Die Würzburger Kickers freuen sich, bekannt geben zu können, dass der Vertrag mit Sebastian Neumann um zwei weitere Jahre verlängert wurde. Neumann, der im Juli 2020 als Funktionär im Leistungszentrum begann und im November 2021 die Rolle des Sportlichen Leiters übernahm, wird weiterhin eine zentrale Rolle in der sportlichen Ausrichtung und Entwicklung des Vereins sowie eine übergeordnete Rolle im Nachwuchsbereich einnehmen.

Neumann selbst freut sich über die Verlängerung: "Würzburg ist meine Heimat geworden. Zusammen mit der Familie fühlen wir uns hier wohl. Deshalb freue ich mich sehr, dass der FWK mir weiterhin das Vertrauen schenkt und ich gemeinsam mit den Verantwortlichen den Weg der Kickers weiter gestalten kann. Ich werde hier weiterhin viel Leidenschaft und Engagement investieren, damit wir in den nächsten Jahren eine erfolgreiche Zeit haben."

Der 34-Jährige soll die strategische Neuausrichtung und nachhaltige Nachwuchsförderung in den kommenden Jahren maßgeblich mitgestalten. Unter seiner Leitung soll die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich intensiviert und damit der neue Weg der Kickers mit jungen, talentierten Spielern abgebildet werden. Vorstandsvorsitzender André Herber schätzt die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Neumann und freut sich über die Vertragsverlängerung: "Sebastian Neumann steht für Kontinuität bei den Kickers, Fußballkompetenz und Leidenschaft. Wir sind überzeugt, dass er auch in Zukunft die richtigen Impulse setzen wird, um gemeinsam mit allen Gremien und Verantwortlichen des Vereins unseren Weg erfolgreich fortzusetzen.“

Im Präsidium sowie im Aufsichtsrat der AG um Dominik Möhler, Michael Grieger und Lars Krakat gab es ein einstimmiges Votum für die weitere Zusammenarbeit mit Sebastian Neumann. Anteilseigner Dominik Möhler begrüßt die Kontinuität auf der Position des Sportdirektors, der als geschäftsführender Gesellschafter der AKON Gruppe, auch in der neuen Saison als Förderer der Kickers weiterhin vorangehen wird: "Nach dem freien Fall mit Doppelabstieg erreichten wir in der Saison 22/23 einen guten zweiten Platz, gefolgt von der souveränen Meisterschaft in der letzten Saison. Auch wenn der aktuelle dritte Tabellenplatz für uns alle nicht zufriedenstellend ist – die Verlängerung mit Sebastian Neumann ist die logische Konsequenz, den vor drei Jahren eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen.“





Mit der Vertragsverlängerung setzt der Verein ein klares Zeichen für Kontinuität und professionelle Strukturen in der Zukunft. Präsident Michael Grieger betont: "Als Präsident macht es mich stolz, dass Basti Neumann nun nicht nur für die Profis, sondern auch für die U19 und U17 verantwortlich zeichnet. Aufgrund der stärkeren Verknüpfung zwischen der Jugend und den Profis sehen wir in naher Zukunft mehr Erfolg, den wir uns alle wünschen.“