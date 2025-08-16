 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ticker
Werden die Kickers ihrer Favoritenrolle gerecht?
Werden die Kickers ihrer Favoritenrolle gerecht? – Foto: Frank Scheuring

Würzburger Kickers gegen VfB Eichstätt LIVE: Kickers knipsen

4. Spieltag der Regionalliga Bayern im Live Ticker

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Bayern
Würz.Kickers
Eichstätt

Der FC Würzburger Kickers gehört in dieser Saison zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die 3. Liga. Am 4. Spieltag der Regionalliga Bayern ist Aufsteiger VfB Eichstätt zu Gast.

Heute, 14:00 Uhr
FC Würzburger Kickers
FC Würzburger KickersWürz.Kickers
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
1
0

Aufrufe: 016.8.2025, 12:59 Uhr
Fussball Vorort FuPa OberbayernAutor