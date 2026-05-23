Würzburger Kickers gegen 1860 München LIVE: Finale im Pokal – Letzter Startelf-Einsatz für Jacobsen

Toptorjäger Sigurd Haugen ist auch im Toto-Pokal-Finale der große Hoffnungsträger beim TSV 1860 München. – Foto: Ryan Evans

Die Saison in der 3. Liga ist beendet, jetzt wartet das Finale im Toto-Pokal. 1860 München trifft in der AKON Arena auf die Würzburger Kickers.

Die Entscheidung um die Plätze im DFB-Pokal ist längst gefallen : Da die Kickers die Saison in der Regionalliga vor der SpVgg Unterhaching beendet haben, sind die Löwen automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert. Im anstehenden Finale geht es für beide Teams jetzt „nur“ noch um den Pokal – und um Prestige.

Die enttäuschende Saison in der 3. Liga ist beendet. Der TSV 1860 München musste am letzten Spieltag eine 0:3-Pleite gegen den SC Verl hinnehmen. Die große Anfangseuphorie war schnell verflogen, die Löwen beenden die Saison nur auf Rang acht. Jetzt will die Mannschaft von Markus Kauczinski für einen versöhnlichen Abschluss sorgen – im Toto-Pokal wartet das Finale gegen die Würzburger Kickers.

Würzburger Kickers empfangen TSV 1860 München: Finale im Toto-Pokal in der AKON Arena

„Es ist ein Prestige, diesen Titel zu holen, auch für unseren Anhang“, betonte Kauczinski vor der Partie. Nach einer verkorksten Saison und zuletzt nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen wollen die Löwen einen versöhnlichen Abschluss schaffen. Besonders der treue Anhang hätte das verdient – auch in Würzburg werden rund 4000 Löwen den Meister von 1966 unterstützen.

Die Personalsorgen vor dem Finale sind groß. Kauczinski muss auf gleich zwölf Spieler verzichten, die Mannschaft geht vor der Sommerpause spürbar auf dem Zahnfleisch. Für die jungen Spieler ist das gleichzeitig eine Chance: Xaver Kiefersauer und Samuel Althaus gehörten zuletzt zu den wenigen Lichtblicken.

Für einige Akteure im Kader des TSV 1860 ist es zudem das letzte Spiel im Trikot der Löwen. Gelingt Sechzig in Würzburg der Pokalsieg und damit ein positives Erlebnis zum Abschluss? Wir berichten im Live-Ticker.