Würzburger Kickers, Eichstätt, Ansbach im Einsatz: Die Testübersicht

Die neue Saison steht in den Startlöchern: In zwei Wochen geht`s los in der Regionalliga Bayern. Bis dahin wird weiterhin fleißig getestet, auch in dieser Woche wird wieder dienstags und mittwochs geprobt. Wir geben euch einen Überblick:

Dienstag, 8. Juli



Im Trainingslager in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben die Kickers intensiv an den Abläufen gearbeitet. Und Coach Marc Reitmaier gelingt es offensichtlich schon früh, den Spielern seine Philosophie einzuimpfen. Denn im Testspiel gegen den Regionalliga Südwest-Aufsteiger FC Bayern Alzenau setzten die Kickers gleich mal ein Ausrufezeichen: 6:0! Das ließ sich doch schon mal sehr gut an. Auch Neuzugang Jermain Nischalke, der von der SpVgg Bayreuth gekommen ist, feierte mit einem Doppelpack einen mehr als gelungenen Einstand. Am Dienstagabend geht`s mit dem nächsten Testspiel weiter, dann probt der FWK gegen den baden-württembergischen Oberligisten FSV Bietigheim-Bissingen. Unterstreichen die Kickers ihre starke Frühform? Am Freitag geht`s dann weiter mit dem Härtetest gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken. Im Trainingslager in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) haben die Kickers intensiv an den Abläufen gearbeitet. Und Coach Marc Reitmaier gelingt es offensichtlich schon früh, den Spielern seine Philosophie einzuimpfen. Denn im Testspiel gegen den Regionalliga Südwest-Aufsteiger FC Bayern Alzenau setzten die Kickers gleich mal ein Ausrufezeichen: 6:0! Das ließ sich doch schon mal sehr gut an. Auch Neuzugang Jermain Nischalke, der von der SpVgg Bayreuth gekommen ist, feierte mit einem Doppelpack einen mehr als gelungenen Einstand. Am Dienstagabend geht`s mit dem nächsten Testspiel weiter, dann probt der FWK gegen den baden-württembergischen Oberligisten FSV Bietigheim-Bissingen. Unterstreichen die Kickers ihre starke Frühform? Am Freitag geht`s dann weiter mit dem Härtetest gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken. Mittwoch, 9. Juli

Morgen, 18:30 Uhr SpVgg Ansbach Ansbach SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 18:30 live PUSH



2:6 unterlagen die Ansbacher am Samstag vor 800 Zuschauern in Dietenhofen (Lkr. Ansbach) den Profis der SpVgg Greuther Fürth. Mit der SG Sonnenhof Großaspach wartet schon der nächste Härtetest. Die Aspacher sind nach drei Jahren in der Oberliga jüngst in die Regionalliga zurückgekehrt.

Morgen, 19:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried VfB Eichstätt Eichstätt 19:00 PUSH