Würzburger Kickers drehen Rückstand und stehen im Finale!

Kollektive Ekstase bei den Kickers nach dem Siegtreffer von Dominik Meisel (vorne) rund zehn Minuten vor dem Ende. – Foto: Imago Images

Die Würzburger Kickers sind dem Triumph im Bayerischen Totopokal einen weiteren großen Schritt näher gekommen! Die "Rothosen" setzten sich am Dienstagabend in einer spannenden Halbfinalbegegnung mit 2:1 gegen den SV Wacker Burghausen durch und ziehen damit ins Endspiel ein, das am 23. Mai im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ausgetragen wird. Der Spielort steht schon fest: Das Endspiel steigt am "Dalle", da die Kickers als klassenniedrigerer Regionalligist Heimrecht haben entweder gegen den SSV Jahn Regensburg oder den TSV 1860 München. Die beiden Drittligisten spielen am kommenden Samstag im Jahn-Stadion ums zweite Finalticket.



Die Hausherren legten vor 1.508 Zuschauern - für den Stellenwert der Partie eine doch eher enttäuschende Kulisse - druckvoll los und hatten das Geschehen in der ersten halben Stunde voll im Griff. Doch dann wurden die Gäste aus Oberbayern stärken und Moritz Bangerter belohnte Wacker prompt kurz vor der Pause, als er eine klasse Flanke von Noah Shawn Agbaje zum 0:1 einköpfte (45.+5). Die Kickers damit konsterniert und auf dem falschen Fuß erwischt.



Wie würden die Gastgeber in Hälfte zwei reagieren? Mit wütenden Angriffen. Die Kickers entfachten sozusagen Dauerdruck. Burghausen kämpfte leidenschaftlich, das Abwehrbollwerk hielt bis in die Schlussphase. Wacker hatte den Finaleinzug immer dichter vor Augen, würden es der SVW tatsächlich über die Zeit bringen? Nein! Denn in der 78. Minute sorgte Tarsis Bonga auf Vorlage von Dion Berisha zum umjubelten Ausgleich. Jetzt brodelte der "Dalle" - und die Kickers legten in der allgemeinen Euphorie nach. Nach einem tollen Spielzug drückte Dominik Meisel eine Vorlage von Kapitän Peter Kurzweg zum 2:1 über die Linie (81.). Ekstase bei allen, die es mit den Kickers hielten! Wacker erholte sich von diesem Doppelschlag nicht mehr, konnte nicht mehr antworten und muss den Kickers den Vortritt ins Finale lassen.

Alles auf einen Blick:

FC Würzburger Kickers – SV Wacker Burghausen 2:1 (0:1)

FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg (90. Marius Uhl), Ebrahim Farahnak, Luke Hemmerich, Dominik Meisel, Eroll Zejnullahu (90. Tim Kraus), Philipp Ochs (88. Dominic Schmidt), Eliot Muteba (69. Dion Berisha), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (60. Batuhan Gögce) - Trainer: Michael Schiele - Co-Trainer: Walter Thomae - Co-Trainer: Jannik Feidel

SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid (85. Leopold Forstpointner), Denis Ade (75. Amadou Soumaré), Alexander Gordok (59. Noa-Gabriel Simic), Noah Shawn Agbaje (59. Noah Müller), Filip Ilic (85. Tom Sanne), Moritz Bangerter - Trainer: Lars Bender - Co-Trainer: Ronald Schmidt - Co-Trainer: Laurits Strotmann

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 1508

Tore: 0:1 Moritz Bangerter (45.+5), 1:1 Tarsis Bonga (78.), 2:1 Dominik Meisel (81.)