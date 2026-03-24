Würzburger Kickers drehen Rückstand und stehen im Finale!

Die Würzburger Kickers sind dem Triumph im Bayerischen Totopokal einen weiteren großen Schritt näher gekommen! Die "Rothosen" setzten sich am Dienstagabend in einer spannenden Halbfinalbegegnung mit 2:1 gegen den SV Wacker Burghausen durch und ziehen damit ins Endspiel ein, das am 23. Mai im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ausgetragen wird. Der Spielort steht schon fest: Das Endspiel steigt am "Dalle", da die Kickers als klassenniedrigerer Regionalligist Heimrecht haben entweder gegen den SSV Jahn Regensburg oder den TSV 1860 München. Die beiden Drittligisten spielen am kommenden Samstag im Jahn-Stadion ums zweite Finalticket.
FC Würzburger Kickers – SV Wacker Burghausen 2:1 (0:1)
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg (90. Marius Uhl), Ebrahim Farahnak, Luke Hemmerich, Dominik Meisel, Eroll Zejnullahu (90. Tim Kraus), Philipp Ochs (88. Dominic Schmidt), Eliot Muteba (69. Dion Berisha), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke (60. Batuhan Gögce) - Trainer: Michael Schiele - Co-Trainer: Walter Thomae - Co-Trainer: Jannik Feidel
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji, Jannis Turtschan, Felix Bachschmid (85. Leopold Forstpointner), Denis Ade (75. Amadou Soumaré), Alexander Gordok (59. Noa-Gabriel Simic), Noah Shawn Agbaje (59. Noah Müller), Filip Ilic (85. Tom Sanne), Moritz Bangerter - Trainer: Lars Bender - Co-Trainer: Ronald Schmidt - Co-Trainer: Laurits Strotmann
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 1508
Tore: 0:1 Moritz Bangerter (45.+5), 1:1 Tarsis Bonga (78.), 2:1 Dominik Meisel (81.)