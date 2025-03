Würzburger Kickers: Der Rekordmann bleibt!

Die Würzburger Kickers geben erste Personalentscheidungen für die kommende Saison bekannt. Chefcoach Martin Lanig, der selbst noch Vertrag bis Sommer 2026 hat, wird mit Daniel Hägele weiter eine Vereinsikone zur Verfügung stehen. Der 36-Jährige, der für den FWK schon in der 2. Liga am Ball war und darüber hinaus jede Menge Drittliga-Erfahrung vorweisen kann, hat seinen Vertrag am Dallenberg um eine weitere Saison verlängert.

"Die Würzburger Kickers freuen sich, die Vertragsverlängerung mit unserem Rekordspieler Daniel Hägele bis 2026 bekanntzugeben! Seit 2018 ist Daniel eine unverzichtbare Stütze unserer Mannschaft und hat maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen. ​Mit 206 Einsätzen für unsere Profimannschaft ist er unser Rekordspieler. Wir sind stolz, weiterhin auf Daniels Erfahrung und Führungsqualitäten bauen zu können und blicken gemeinsam voller Zuversicht in die Zukunft", verkünden die Kickers in einer Pressemitteilung.



Daniel Hägele selbst sagt zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich freue mich sehr, meinen Weg bei den Kickers fortzusetzen. Die Stadt, die Mannschaft und natürlich der Verein bedeuten mir sehr viel, und ich bin fest entschlossen, meinen Teil zum Erfolg beizutragen."​



Für einen kurzen Schreckmoment sorgte der 36-Jährige vergangene Woche beim Auswärtsspiel in Vilzing. Hägele musste noch zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Kickers können allerdings Entwarnung geben: Alles nicht so schlimm! Auf FuPa-Nachfrage lässt Sportdirektor Sebastian Neumann wissen: "Die Verletzung von Daniel Hägele hat sich nicht als dramatisch herausgestellt. Er ist aktuell wieder im Trainingsbetrieb." Die Kickers bereiten sich aktuell auf das Heimspiel am Samstag gegen den FC Augsburg II vor. Gegen die Profireserve des Bundesligisten soll`s den ersten Heimsieg nach der Winterpause geben.